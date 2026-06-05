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Pubblicato il: 05/06/2026

Heal Italia apre il Forum 2026: Medicina di Precisione leva strategica per il Sistema Paese

È partita oggi a Palermo la prima giornata del Forum 2026 di Heal Italia, l’evento dedicato alla presentazione dei risultati dell’Alleanza italiana per la Medicina di Precisione e al suo impatto sul Sistema Paese. Un appuntamento che va ben oltre la rendicontazione scientifica e che si propone come spazio di visione condivisa tra istituzioni, ricercatori, professionisti sanitari, imprese e cittadini, per discutere il ruolo che la Medicina di Precisione può giocare nella sostenibilità del sistema salute, nella qualità della vita delle persone e nella competitività del Paese.

Sul tavolo i risultati concreti raggiunti grazie agli investimenti del PNRR e le prospettive future del settore, in una dimensione che guarda tanto all’Italia quanto all’Europa.

Un nuovo paradigma: la persona al centro

Il filo conduttore dell’intera due giorni è racchiuso in una formula che è insieme slogan e manifesto programmatico: “Dalla medicina per tutti alla medicina per ciascuno“. Una trasformazione profonda del modo di concepire la cura: dall’approccio universale e standardizzato verso terapie costruite sulla specificità biologica, genetica e ambientale di ogni individuo.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali, con la guidati dal Presidente della Fondazione Heal Italia Massimo Midiri – già rettore dell’Università di Palermo -, dal Direttore Generale Laura Leonardis e dal Direttore Scientifico Mauro Piacentini.

Fin dalle prime sessioni è emerso con chiarezza come la convergenza tra genomica, intelligenza artificiale, big data e biotecnologie stia ridefinendo le fondamenta della sanità contemporanea. L’obiettivo non è più soltanto curare: è anticipare la malattia, migliorare l’appropriatezza terapeutica, stratificare il rischio. Modelli predittivi e piattaforme avanzate rendono oggi possibile offrire diagnosi personalizzate per un ampio spettro di patologie: rare, oncologiche, metaboliche, cardiovascolari, infettive e neurodegenerative.

Le infrastrutture che rendono possibile la rivoluzione

Le tavole rotonde della mattina hanno affrontato i nodi strutturali su cui poggia questa trasformazione. Particolare attenzione è stata dedicata alle Officine per la Medicina di Precisione, centri digitali nazionali che fungono da ecosistemi integrati dove i risultati della ricerca – i cosiddetti Proof of Concept – trovano le condizioni per diventare scalabili: protocolli innovativi per i sistemi sanitari, nuovi prodotti per l’industria biomedica.

A fianco delle Officine, un ruolo centrale spetta ai Core Facilities Lab di Heal Italia, prima infrastruttura nazionale policentrica dedicata alla Medicina di Precisione. Una rete che connette laboratori, tecnologie d’avanguardia e piattaforme di analisi dati distribuite su tutto il territorio, con l’obiettivo di accelerare la ricerca clinica e traslazionale e sostenere il trasferimento tecnologico verso l’industria.

La dimensione internazionale e quella formativa sono state identificate come leve strategiche imprescindibili per tradurre la conoscenza scientifica in sviluppo economico reale. Tra i temi emersi, anche la costruzione – nel periodo post-PNRR – di un polo diffuso per le terapie innovative nelle regioni del Mezzogiorno.

L’annuncio: un centro genomico di eccellenza a Palermo

A segnare la giornata è stato anche un annuncio significativo da parte di Massimo Midiri: l’intenzione di realizzare a Palermo un centro di altissima specializzazione nell’analisi genomica, capace di offrire sul territorio ciò che oggi è disponibile solo in alcune realtà del Nord Italia o negli Stati Uniti.

Un segnale concreto della direzione di marcia: la Medicina di Precisione non è più solo una frontiera scientifica da esplorare, ma una leva strategica da attivare – per la competitività del sistema Paese e, prima di tutto, per la salute di ciascuno.

I lavori proseguiranno nella giornata di domani, sabato 6 giugno, con nuove sessioni e la presentazione del Libro Bianco “Verso la Strategia Italiana per la Medicina di Precisione“.

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