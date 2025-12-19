Il Cinema delle Palme riapre alla città: Villabate ritrova la sua sala, con Tornatore e Morricone

Villabate ritrova uno dei suoi luoghi più identitari. Dopo anni di chiusura, il Cinema Teatro delle Palme torna ad aprire le porte alla città, restituendo alla comunità non soltanto uno spazio fisico, ma un presidio di memoria collettiva, cultura e partecipazione. La riapertura ufficiale è in programma martedì 23 dicembre alle 10.30 e si annuncia come un evento dal forte valore simbolico, capace di intrecciare istituzioni, cinema e futuro.

Non una semplice inaugurazione, ma un racconto condiviso pensato come atto culturale collettivo. L’organizzazione e la direzione artistica dell’evento sono affidate a Carmelo Galati, che ha immaginato un percorso in cui il passato dialoga con la prospettiva, trasformando la riapertura del cinema in un momento di restituzione alla città.

Dopo il taglio del nastro e l’apertura ufficiale delle porte, il pubblico sarà accolto da un omaggio musicale del Quartetto d’Archi Montalbano, che eseguirà alcune delle più celebri composizioni di Ennio Morricone tratte dai film di Giuseppe Tornatore. Un ponte emotivo tra musica, immagini e ricordi, capace di evocare il cinema come esperienza sensoriale e rito collettivo.

Ospite d’onore della mattinata sarà proprio Giuseppe Tornatore. Per il regista premio Oscar, il Cinema delle Palme non è un luogo qualunque: è l’origine stessa del suo percorso umano e artistico. Qui, da ragazzo, Tornatore ha lavorato come proiezionista, imparando il cinema dal di dentro, osservando il respiro della sala, il rapporto con il pubblico, il valore profondo delle storie custodite nei luoghi che le accolgono. Tornare oggi, da autore riconosciuto a livello internazionale, in quella stessa sala che lo ha visto crescere, assume il significato di un ritorno alle origini e di un simbolico passaggio di testimone alle nuove generazioni.

Nel corso della mattinata, Tornatore condividerà una testimonianza personale sul significato che il Cinema delle Palme ha avuto nella sua vita e su cosa rappresenti vederlo riaprire oggi, pronto ad accogliere nuovi sogni e nuove storie. L’intervista sarà curata dalla giornalista e scrittrice Eleonora Lombardo, che accompagnerà il pubblico in un dialogo tra memoria privata, funzione culturale del cinema e dimensione comunitaria.

Alla cerimonia parteciperanno anche i rappresentanti delle istituzioni regionali e comunali: l’Assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, il cui assessorato ha sostenuto i lavori di restauro, il Sindaco di Villabate Gaetano Di Chiara e l’Assessore comunale alla Cultura Francesco Piazza. Una presenza che sottolinea come la riapertura del Cinema delle Palme non sia solo il recupero di un edificio, ma una scelta politica e culturale precisa: investire nei luoghi della cultura come presìdi di identità, partecipazione e visione del futuro.

A chiudere la mattinata sarà la proiezione di Nuovo Cinema Paradiso, aperta a tutta la cittadinanza. Un capolavoro senza tempo che, in questo contesto, assume il valore di un rito pubblico di memoria e rinascita. La storia di un cinema che chiude e riapre, che perde e ritrova il suo pubblico, diventa così il racconto vivo di una comunità che si riappropria di uno dei suoi luoghi più simbolici, guardando al futuro senza dimenticare le proprie radici.