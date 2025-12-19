Sicilia Economia - News di economia, turismo e agricoltura in Sicilia.

Home / Suoni & Visioni
Pubblicato il: 19/12/2025

Il Cinema delle Palme riapre alla città: Villabate ritrova la sua sala, con Tornatore e Morricone

Villabate ritrova uno dei suoi luoghi più identitari. Dopo anni di chiusura, il Cinema Teatro delle Palme torna ad aprire le porte alla città, restituendo alla comunità non soltanto uno spazio fisico, ma un presidio di memoria collettiva, cultura e partecipazione. La riapertura ufficiale è in programma martedì 23 dicembre alle 10.30 e si annuncia come un evento dal forte valore simbolico, capace di intrecciare istituzioni, cinema e futuro.

Non una semplice inaugurazione, ma un racconto condiviso pensato come atto culturale collettivo. L’organizzazione e la direzione artistica dell’evento sono affidate a Carmelo Galati, che ha immaginato un percorso in cui il passato dialoga con la prospettiva, trasformando la riapertura del cinema in un momento di restituzione alla città.

Dopo il taglio del nastro e l’apertura ufficiale delle porte, il pubblico sarà accolto da un omaggio musicale del Quartetto d’Archi Montalbano, che eseguirà alcune delle più celebri composizioni di Ennio Morricone tratte dai film di Giuseppe Tornatore. Un ponte emotivo tra musica, immagini e ricordi, capace di evocare il cinema come esperienza sensoriale e rito collettivo.

Ospite d’onore della mattinata sarà proprio Giuseppe Tornatore. Per il regista premio Oscar, il Cinema delle Palme non è un luogo qualunque: è l’origine stessa del suo percorso umano e artistico. Qui, da ragazzo, Tornatore ha lavorato come proiezionista, imparando il cinema dal di dentro, osservando il respiro della sala, il rapporto con il pubblico, il valore profondo delle storie custodite nei luoghi che le accolgono. Tornare oggi, da autore riconosciuto a livello internazionale, in quella stessa sala che lo ha visto crescere, assume il significato di un ritorno alle origini e di un simbolico passaggio di testimone alle nuove generazioni.

Nel corso della mattinata, Tornatore condividerà una testimonianza personale sul significato che il Cinema delle Palme ha avuto nella sua vita e su cosa rappresenti vederlo riaprire oggi, pronto ad accogliere nuovi sogni e nuove storie. L’intervista sarà curata dalla giornalista e scrittrice Eleonora Lombardo, che accompagnerà il pubblico in un dialogo tra memoria privata, funzione culturale del cinema e dimensione comunitaria.

Alla cerimonia parteciperanno anche i rappresentanti delle istituzioni regionali e comunali: l’Assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, il cui assessorato ha sostenuto i lavori di restauro, il Sindaco di Villabate Gaetano Di Chiara e l’Assessore comunale alla Cultura Francesco Piazza. Una presenza che sottolinea come la riapertura del Cinema delle Palme non sia solo il recupero di un edificio, ma una scelta politica e culturale precisa: investire nei luoghi della cultura come presìdi di identità, partecipazione e visione del futuro.

A chiudere la mattinata sarà la proiezione di Nuovo Cinema Paradiso, aperta a tutta la cittadinanza. Un capolavoro senza tempo che, in questo contesto, assume il valore di un rito pubblico di memoria e rinascita. La storia di un cinema che chiude e riapre, che perde e ritrova il suo pubblico, diventa così il racconto vivo di una comunità che si riappropria di uno dei suoi luoghi più simbolici, guardando al futuro senza dimenticare le proprie radici.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Innovation Island

Ascolta "Innovation island" su Spreaker.

Agricoltura

Ambiente

Global South Innovation 2025, il Sud piattaforma mediterranea dell’innovazione sostenibile
Romina Ferrante, 5 mesi fa 3 min

Il Mezzogiorno si candida a diventare snodo strategico tra Europa e Africa. A Maida, in provincia di Catanzaro, si è aperto il Global South Innovation 2025, forum internazionale che riunisce oltre cinquanta esperti, istituzioni e imprese per definire un nuovo modello di sviluppo per il Sud. L’obiettivo è ambizioso: trasformare il Mediterraneo in una piattaforma […]

Nuove regole UE per produttori di caffè, soia, legno e derivati
Brigida Raso, 1 anno fa 4 min

L’Unione Europea, con il Regolamento (UE) 2023/1115, è stata chiara: nessun prodotto legato alla deforestazione potrà più essere commercializzato nel mercato europeo. L’obiettivo è ambizioso: proteggere le foreste, combattere il cambiamento climatico e fermare un processo che, dal 1990, ha cancellato 420 milioni di ettari di boschi nel mondo. Una perdita che non è solo […]

Sostenibilità è una leva di crescita, ma ancora pochi manager in Sicilia
economysicilia, 1 anno fa 3 min

Si è svolto ieri a Catania, presso l’NH Hotel Parco degli Aragonesi, il primo appuntamento del programma “La sfida della sostenibilità – Stakeholders a confronto”, organizzato da Manageritalia Sicilia. Con oltre 120 partecipanti tra rappresentanti istituzionali, imprenditori e giovani universitari, l’evento dal titolo “Verso un futuro sostenibile” ha inaugurato un ciclo di incontri in cinque […]

Acque reflue in Sicilia: rischio sanzione Ue di 100 milioni
Brigida Raso, 1 anno fa 5 min

La Sicilia è di nuovo nell’occhio del ciclone per una nuova emergenza ambientale: un progetto di depurazione contestato, lacune amministrative, e la concreta minaccia di sanzioni europee per 100 milioni di euro. La Commissione Europea ha recentemente lanciato un monito ufficiale all’Italia per il mancato rispetto delle normative comunitarie, e la Sicilia si ritrova ancora […]

Mutui, come risparmiare con la casa green
economysicilia, 2 anni fa 2 min

La casa green fa bene all’ambiente e anche al portafoglio. Nell’ultimo anno, complici le aspettative sul calo dei tassi di interesse e le offerte lanciate da alcune banche per cavalcare l’onda della direttiva Ue sull’efficientamento energetico degli immobili, il costo dei mutui per abitazioni di Classe A e B ha segnato una forte contrazione.  Secondo […]