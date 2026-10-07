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Pubblicato il: 07/10/2026

Il futuro della salute parla il linguaggio dell’Intelligenza Artificiale

L’Intelligenza Artificiale sta cambiando il nostro modo di vivere, lavorare e comunicare. Ma c’è un settore nel quale questa rivoluzione può avere un impatto ancora più importante: la salute.

Dalla diagnostica all’analisi dei dati biomedicali, dalla Digital Health alla ricerca biotecnologica, fino allo sviluppo di nuovi prodotti e processi, IA, biotecnologie e tecnologie Deep Tech stanno ridisegnando il futuro delle Life Sciences. E dietro ogni nuova tecnologia servono persone capaci di utilizzarla.

È da questa sfida che nascono i due nuovi percorsi dell’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita “Alessandro Volta” di Palermo, rivolti ai giovani diplomati che vogliono trasformare la propria passione per scienza e tecnologia in una professione. Si tratta di percorsi biennali interamente gratuiti finanziati con fondi pubblici.

Il primo è ESPERTO IN INTELLIGENZA ARTIFICIALE BIOMEDICALE E DIGITAL HEALTH, curvatura della figura nazionale di Tecnico Superiore per la digitalizzazione e l’applicazione di tecnologie abilitanti nelle biotecnologie e nel biomedicale.

Un percorso per entrare nel mondo in cui Intelligenza Artificiale, dati, dispositivi biomedicali e salute digitale si incontrano: dall’elaborazione dei dati biomedicali ai sistemi digitali per il monitoraggio dei pazienti, fino alle nuove applicazioni dell’IA nel biomedicale e nella Digital Health.

Il secondo è ESPERTO IN BIOTECNOLOGIE E TECNOLOGIE DEEP TECH PER LIFE SCIENCE, finalizzato al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore per la ricerca e sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica e chimico-industriali (agro-alimentare, ambientale, farmaceutico, biomateriali).

È il percorso dedicato a chi vuole lavorare tra biotecnologie avanzate, ricerca applicata, innovazione dei processi, automazione, analisi dei dati e tecnologie Deep Tech, contribuendo allo sviluppo delle nuove frontiere delle Life Sciences.

Ma c’è un elemento che rende questi percorsi particolarmente innovativi: non sono stati pensati soltanto per le imprese, ma costruiti insieme alle imprese, dove trascorrono un intero anno di tirocinio, che spesso si trasforma in un lavoro stabile.

Entrambi sono infatti coprogettati con aziende del settore nell’ambito del Programma europeo STEP – Strategic Technologies for Europe Platform, una delle grandi strategie europee per rafforzare la sovranità tecnologica, la competitività e le transizioni digitale ed ecologica, puntando proprio sulle tecnologie digitali e Deep Tech e sulle biotecnologie.

Formarsi oggi in questi ambiti significa quindi acquisire competenze destinate ad avere un ruolo sempre più strategico nel mercato del lavoro.

All’ITS Academy A. Volta la formazione è fortemente orientata al learning by doing: laboratorio, tecnologie, professionisti provenienti dalle imprese e una parte significativa del percorso direttamente in azienda attraverso il tirocinio.

A Palermo, gli studenti vivono all’interno della Culla Tecnologica del Biomedicale e delle Biotecnologie 4.0, un ecosistema di laboratori supertecnologici nel quale sperimentare concretamente le pratiche che stanno trasformando il settore.

Perché dopo il diploma non esiste soltanto la scelta tra università e lavoro. Esiste anche una terza strada: specializzarsi nelle tecnologie della vita attraverso l’ITS Academy e scegliendo percorsi di alta specializzazione compatibili anche con la scelta universitaria.

Biomed. Biotech. AI. Tre parole per costruire il tuo futuro.

Le iscrizioni ai nuovi percorsi dell’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita “Alessandro Volta” di Palermo sono aperte.

Vai sul sito www.itsvoltapalermo.it e compila il form oppure chiama l’ufficio Orientamento allo 091 848 61 80 – WhatsApp 351 721 23 27.

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