Un progetto del gal Nebrodi Plus per valorizzare la nocciola dei Nebrodi

Promuove la nocciola come un simbolo di qualità e sostenibilità per il futuro agricolo locale.

Il progetto GAL Nebrodi Plus, avviato nel 2021 nel cuore dei Nebrodi, mira alla valorizzazione della nocciola siciliana come prodotto certificato di alta qualità. Questo progetto, guidato da Francesco Calanna, presidente del GAL e della Federazione Agricoltori Siciliani, è nato per cambiare le sorti dell’agricoltura locale e riconoscere ufficialmente la qualità della nocciola siciliana. Dopo due anni di preparazione, è iniziata la fase decisiva con la compilazione del fascicolo di candidatura, realizzato in collaborazione con le università di Messina e Palermo.

Caratteristiche Uniche della Nocciola dei Nebrodi

Il dossier di candidatura evidenzia le qualità organolettiche della nocciola dei Nebrodi e l’impatto positivo sull’ecosistema agricolo siciliano. La nocciola si distingue per la coltivazione sostenibile e un impatto ambientale minimo, caratteristiche supportate da dati scientifici raccolti in collaborazione con il mondo accademico, garantendo una candidatura solida.

Francesco Calanna: “Un Futuro per la Nocciola Siciliana”

Secondo Francesco Calanna, questo progetto rappresenta “un lavoro avviato anni fa, che guarda al futuro con solide radici nel passato”. La sua visione è quella di garantire un futuro riconosciuto e stabile per un prodotto simbolo dell’identità locale. La candidatura culminerà in aprile 2025, con un evento pubblico per celebrare la nocciola siciliana.

Evento di Promozione della Nocciola dei Nebrodi – Aprile 2025

L’evento di aprile 2025 sarà un’occasione per promuovere la nocciola siciliana e le sue potenzialità economiche. GAL Nebrodi Plus, insieme a partner istituzionali e accademici, presenterà ufficialmente la nocciola come prodotto identitario di alta qualità, rafforzando le partnership strategiche per il futuro del settore. Durante l’evento, saranno coinvolti rappresentanti del settore agricolo, istituzioni locali e associazioni di categoria per presentare i risultati delle ricerche e le opportunità di esportazione.

Sviluppo Sostenibile e Identità Territoriale nei Nebrodi

Oltre alla valorizzazione della nocciola siciliana, il progetto GAL Nebrodi Plus promuove uno sviluppo sostenibile che coinvolge l’intera comunità dei Nebrodi. L’iniziativa, identificata con l’hashtag #speranza&futuro, si propone di preservare il patrimonio culturale, ambientale ed economico della Sicilia, creando nuove opportunità per le comunità rurali e rafforzando le prospettive di esportazione.

Obiettivo Finale: il Futuro della Nocciola dei Nebrodi

Il progetto di valorizzazione della nocciola siciliana segna un progresso significativo per l’agricoltura siciliana e l’economia dei Nebrodi, combinando tradizione e innovazione. L’obiettivo è creare un’economia locale sostenibile e resiliente, pronta a competere sui mercati globali grazie alla qualità e alla sostenibilità della nocciola dei Nebrodi.

Brigida Raso