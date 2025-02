Presentato a Fruit Logistica 2025 “Agrotrack 2.0”: innovazione tecnologica e monitoraggio e tracciabilità per tutelare la qualità dei prodotti ortofrutticoli

Berlino, 07/02/2025 – Si è tenuto il 6 febbraio a Berlino, nella cornice fieristica internazionale offerta da Fruit Logistica 2025, il workshop – “L’innovazione tecnologica e la tracciabilità” – promosso da Agrotrack 2.0. Il progetto, finanziato dal PSR Sicilia, sottomisura 16.1 ‘Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura’, ha come obiettivo la valorizzazione delle produzioni orticole del Sud Est Siciliano, tramite la messa a punto di un sistema di monitoraggio e tracciamento dei processi agricoli.

L’evento è stato un’occasione importante per riportare alle aziende e alle organizzazioni del settore i risultati intermedi del progetto che prevede una fase di sperimentazione sul campo, presso le aziende partner coinvolte, e lo sviluppo di una piattaforma per il tracciamento e il monitoraggio dei prodotti orticoli. Gli interventi dei relatori hanno offerto spunti importanti di riflessione attorno ai temi della ‘tracciabilità’ e ‘sicurezza’ alimentare e del ruolo dell’innovazione tecnologica a supporto della filiera orticola.

Fruit Logistica, che si svolge ogni anno presso il polo fieristico di Messe, a Berlino, rappresenta uno degli appuntamenti internazionali più significativi per le imprese e i professionisti del settore ortofrutticolo. Agrotrack 2.0, presentato in questo contesto, si configura come un progetto strategico per promuovere una maggiore competitività delle produzioni orticole siciliane, sfruttando il trasferimento tecnologico come strumento di crescita e sostenibilità.

Di seguito, i commenti dei protagonisti del workshop “L’Innovazione Tecnologica e la Tracciabilità”:

«Presentiamo oggi i risultati di Agrotrack 2.0, un progetto che rientra nella sottomisura 16.1 del PSR Sicilia, promossa dall’Assessorato all’Agricoltura – ha dichiarato il Dott. Salvatore Barbagallo, Assessore dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Sicilia – Questo progetto traccia una linea di intervento sul trasferimento tecnologico e sul rapporto tra gli enti di ricerca, i risultati della stessa e le imprese. Attraverso il trasferimento tecnologico, si realizzano importanti avanzamenti nelle conoscenze e una maggiore competitività per le imprese».«Fruit Logistica è una tra le più importanti vetrine internazionali del settore ortofrutticolo che oggi ci vede presenti per illustrare i risultati intermedi del progetto Agrotrack 2.0 – ha commentato il Dott. Gianni Polizzi, Innovation Broker di Agrotrack 2.0. – L’obiettivo finale di Agrotrack 2.0 è la creazione di un portale per la tracciabilità e il monitoraggio della filiera orticola e la messa a punto di protocolli diagnostici preventivi per le malattie delle piante. Oggi è possibile, tramite il sistema di monitoraggio di Agrotrack 2.0, tracciare tutti processi della filiera e garantire una maggiore sicurezza e consapevolezza alimentare».

«Agrotrack 2.0 è una piattaforma innovativa di tracciabilità che risponde all’obbligo imposto dal legislatore europeo di dare un’identità al proprio prodotto e dunque rintracciarne ogni singola componente – ha commentato il Dott. Davide Ciravolo, Agronomo e Tecnico esperto – Partendo da questo presupposto, Agrotrack vuole ‘accorciare la filiera’ e offrire maggiore consapevolezza al consumatore sfruttando inoltre l’utilizzo sistemi predittivi IoT che limitano il trattamento di fitosanitari e riconoscono per tempo eventuali malattie delle piante. Tramite un sistema di QR Code, l’utente finale potrà acquisire le informazioni target del prodotto che sta acquistando e sviluppare una maggiore fiducia e consapevolezza».

Agrotrack 2.0 nasce per valorizzare le produzioni orticole del Sud Est Siciliano, promuovendo attività di trasferimento tecnologico che introducono metodi innovativi nella gestione dei processi agricoli. Il progetto si concentra su due aspetti chiave: il monitoraggio dei parametri per garantire la massima qualità delle produzioni e l’implementazione di un sistema di tracciabilità avanzato.

Guidato da Promo.Ter S.r.l., soggetto capofila, il Gruppo Operativo Orticolo Sud Est, vede coinvolti diversi partner come il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia e le aziende del settore: Agrobiotech, Amato Luciano, Cassisi Francesco, Autore Giombattista, Az. Agricola F.lli Parlagreco s.s., Bio Gold srl, Cartia Plant soc. agr. Sempl., Cherry med coop. agr., Gianchino S.a.S, Hybla conserve S.r.l., Scalia Emanuela Luca, Sicilyegin s.a.s, Promo.ter.Agri Soc. Agr. srl.

Contatti:

Dott. Gianni Polizzi – Innovation Broker Agrotrack 2.0

info@agrotrack20.it