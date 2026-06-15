Il “Paradiso salvato”: il docufilm sulla scelta che cambiò il destino della costa trapanese

Ci sono decisioni che segnano il destino economico di un territorio per generazioni. È il caso della costa tra San Vito Lo Capo, Macari e Custonaci, oggi tra le destinazioni turistiche più apprezzate della Sicilia, che negli anni Settanta rischiò di trasformarsi in un grande polo petrolchimico. Una vicenda che torna al centro del dibattito grazie a “Paradiso Salvato”, il docufilm diretto da Nicola Biondo e Giacomo Di Girolamo, presentato al Teatro Comunale di San Vito Lo Capo nell’ambito di una giornata dedicata alla memoria di una delle più significative battaglie civili e ambientali della Sicilia contemporanea.

L’iniziativa, realizzata sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, ha coinvolto istituzioni, cittadini, studenti e amministratori locali, offrendo l’occasione per riflettere non solo sul passato, ma soprattutto sulle scelte di sviluppo che ancora oggi interessano l’Isola.

Quando la Sicilia scelse un modello economico alternativo

Negli anni del boom industriale il petrolchimico rappresentava, per molte aree del Mezzogiorno, una promessa di occupazione e crescita economica. Anche il territorio trapanese venne individuato come possibile sede di una grande raffineria, destinata a modificare radicalmente il paesaggio costiero tra San Vito Lo Capo e Custonaci.

Quella che oggi appare una scelta impensabile, all’epoca era considerata una concreta opportunità di sviluppo. Tuttavia, una vasta mobilitazione composta da amministratori, cittadini, professionisti, studiosi, pescatori e rappresentanti delle istituzioni riuscì a fermare il progetto, aprendo la strada a una visione diversa del futuro.

A distanza di oltre cinquant’anni, quella decisione può essere letta anche in chiave economica: la rinuncia all’industrializzazione pesante ha consentito al territorio di valorizzare il proprio capitale naturale, costruendo nel tempo un’economia fondata sul turismo, sulla qualità ambientale e sulla reputazione internazionale dei luoghi.

Il valore economico del paesaggio

Uno dei messaggi più forti che emerge dal documentario riguarda proprio il rapporto tra tutela e sviluppo. La salvaguardia del paesaggio non fu una semplice scelta conservativa, ma l’investimento strategico che ha permesso alla costa trapanese di diventare uno dei principali attrattori turistici della Sicilia.

Oggi San Vito Lo Capo, Macari e la Baia Santa Margherita rappresentano un modello di economia territoriale basata sulla valorizzazione delle risorse naturali. Un modello che genera occupazione, investimenti, servizi e indotto economico, dimostrando come la protezione dell’ambiente possa trasformarsi in un fattore competitivo.

La vicenda raccontata da “Paradiso Salvato” anticipa temi oggi centrali nelle politiche di sviluppo sostenibile: la capacità di individuare la vocazione naturale dei territori, la gestione equilibrata delle risorse e la ricerca di un equilibrio tra crescita economica e tutela ambientale.

La figura di Vincenzo Occhipinti

Tra i protagonisti della battaglia emerge il ruolo dell’onorevole Vincenzo Occhipinti, allora assessore regionale allo Sviluppo economico, ricordato come una delle figure decisive nel percorso che portò al blocco della raffineria.

La sua azione è stata celebrata anche attraverso la collocazione di una targa commemorativa a Baia Santa Margherita, luogo simbolo della vicenda. Un riconoscimento che sottolinea come le scelte politiche possano incidere profondamente sulle prospettive economiche di un territorio.

Le nuove generazioni e la cultura della sostenibilità

Particolarmente significativa è stata la partecipazione degli studenti dell’Istituto Lombardo Radice-Fermi di San Vito Lo Capo, coinvolti in un percorso educativo promosso insieme al circolo Legambiente Pizzo Cofano e al Comune.

I ragazzi hanno presentato un progetto dedicato alla tutela del paesaggio costiero e realizzato un video che racconta il valore del patrimonio naturale locale attraverso lo sguardo delle nuove generazioni. Un contributo che evidenzia come la sostenibilità non sia soltanto una questione ambientale, ma anche culturale ed economica.

Una lezione ancora attuale per la Sicilia

Durante la presentazione del docufilm, Nicola Biondo ha ricordato come la storia raccontata non riguardi soltanto il passato. Cinquant’anni fa qualcuno immaginava una raffineria su quella costa; altri vedevano invece la possibilità di costruire un futuro diverso. Oggi quella scelta appare evidente nei risultati raggiunti dal territorio.

Anche Giacomo Di Girolamo ha sottolineato l’importanza di preservare la memoria di questa vicenda, affinché diventi uno strumento di consapevolezza collettiva e di riflessione sulle sfide contemporanee.

Sviluppo, investimenti e identità territoriale

La storia del “paradiso salvato” assume oggi un significato particolare per una Sicilia chiamata a confrontarsi con nuove sfide legate all’energia, alle infrastrutture, agli investimenti e alla gestione del territorio.

La lezione che arriva da San Vito Lo Capo non è quella di un rifiuto dello sviluppo, ma della necessità di valutarne qualità e sostenibilità. La crescita economica, suggerisce questa esperienza, produce valore duraturo quando è coerente con le caratteristiche del territorio e con le sue vocazioni naturali.

L’economia di San Vito Lo Capo è oggi costruita proprio su ciò che allora venne difeso: il mare, il paesaggio, la qualità ambientale e l’identità dei luoghi. Elementi che si sono trasformati in asset strategici capaci di generare ricchezza, occupazione e attrattività internazionale.

Per questo la vicenda raccontata da “Paradiso Salvato” rappresenta molto più di una pagina di storia locale. È un caso emblematico di come una comunità possa orientare il proprio futuro scegliendo tra modelli di sviluppo differenti e di come la tutela del patrimonio naturale possa diventare una leva concreta di crescita economica.

Una riflessione che resta particolarmente attuale per la Sicilia, chiamata ancora oggi a decidere quali risorse valorizzare e quale idea di sviluppo perseguire nei prossimi decenni.