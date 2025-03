Il Verdura Resort si rinnova: un’esperienza di lusso tra enogastronomia e design

Icona dell’hôtellerie siciliana, il Verdura Resort riapre le sue porte con un completo rinnovamento, offrendo agli ospiti un’esperienza ancora più esclusiva. Il cuore pulsante del Resort si arricchisce di nuove proposte culinarie e di un innovativo mixology bar, Scirocco, accompagnato da tre ristoranti d’eccezione: L’Osteria, Zagara e Buongiorno. Tra le novità più attese, anche l’apertura di una piazza situata nella storica Torre saracena del XVI secolo, che ospita un nuovo concept fusion giapponese-siciliano, Nagori, un’area shopping e il ristorante siciliano Liolà, rinnovato nel look.

“Siamo entusiasti di svelare un nuovo capitolo della storia del Verdura Resort,” afferma Sir Rocco Forte, Chairman del gruppo. “Abbiamo ulteriormente alzato l’asticella nella proposta di ospitalità di lusso e privacy, continuando a offrire esperienze incomparabili.”

Un viaggio tra i sapori della Sicilia

Il Verdura Resort ospita otto ristoranti, che fondono le tradizioni culinarie siciliane con suggestioni internazionali, sotto la direzione creativa di Fulvio Pierangelini. La già eccellente offerta gastronomica si arricchisce con nuove esperienze: oltre ai rinomati Zagara, Buongiorno, Ondina, Amare e Liolà, ora gli ospiti possono immergersi nei sapori autentici e raffinati de L’Osteria, Scirocco Bar e Nagori.

L’Osteria: tradizione e comfort in riva al mare

Aperta da mezzogiorno alle 23, L’Osteria celebra il gusto autentico e senza tempo della cucina siciliana. Con una proposta che spazia da piatti comfort a creazioni ricercate, il ristorante si distingue per l’uso di ingredienti freschi e sostenibili, tra cui le verdure dell’orto del Resort. La selezione di vini in caraffa e il piatto del giorno omaggiano le osterie d’antan, mentre il design unisce materiali naturali come il bamboo a pattern geometrici, per un’atmosfera rilassata e internazionale.

Scirocco: il mixology bar che incanta

Per gli amanti dei cocktail, il Scirocco Bar rappresenta un’esperienza unica. Progettato per essere sofisticato e sorprendente, accoglie gli ospiti in un ambiente caldo, con finiture in legno e una palette di sfumature terracotta. Le pareti, decorate dall’artista Phyllis Claire Smith, evocano il movimento del vento scirocco. Il menu cocktail è ispirato ai sapori dell’Isola, con drink realizzati con ingredienti locali e prodotti della Verdura Farm.

Nagori: un ponte tra Giappone e Sicilia

Il nuovo ristorante Nagori, creato da Fulvio Pierangelini, esplora il connubio tra cucina giapponese e siciliana. Situato all’interno della storica Torre Saracena, presenta un design minimalista che richiama l’estetica nipponica. Il menu si basa sulla purezza e sul rigore della preparazione giapponese, unito alla ricchezza dei prodotti locali. “Nagori è una storia tra Giappone e Sicilia,” commenta Pierangelini.

Zagara: un giardino segreto per cene memorabili

Il ristorante Zagara si rinnova con un design ispirato ai giardini mediterranei, tra sculture in bronzo, elementi in pietra e legno e piante rampicanti che avvolgono le colonne. Le nicchie private offrono un ambiente intimo ed esclusivo per una cena unica, sia all’interno che a bordo piscina.

Un’accoglienza rinnovata: la nuova hall e l’Agorà del Verdura

Anche l’ingresso principale del Resort è stato oggetto di restyling, curato da Lady Olga Polizzi, Director of Design di Rocco Forte Hotels. Il risultato è un’oasi di eleganza e serenità, dove la luce naturale si diffonde attraverso ampie vetrate, creando un’atmosfera calda e accogliente.

La zona della Torre Saracena si trasforma in un’Agorà moderna, luogo di incontro tra shopping, relax e gastronomia. Qui gli ospiti possono sorseggiare un drink al Sunset Bar, cenare al Nagori o immergersi nei sapori autentici della trattoria siciliana Liolà, rinnovata con un design vivace, tra maioliche colorate e terracotta.

Verdura Resort e Rocco Forte Private Villas

Il Verdura Resort, inaugurato nel 2009 e parte della prestigiosa catena Rocco Forte Hotels, si estende su 230 ettari di natura incontaminata lungo la costa sud-occidentale della Sicilia, tra Sciacca e la Valle dei Templi. Con 203 camere e suite dal design raffinato e venti ville private, il resort è una destinazione perfetta per chi cerca privacy e lusso.

Il complesso vanta due campi da golf da 18 buche progettati da Kyle Phillips, un agrumeto, un’azienda agricola e la Irene Forte Spa, un santuario di 4.000 mq dedicato al benessere. L’offerta gastronomica, curata da Fulvio Pierangelini, spazia dai ristoranti gourmet ai locali più informali, con l’obiettivo di esaltare i sapori siciliani con un tocco contemporaneo.

Rocco Forte Hotels: una collezione di lusso senza tempo

Fondata nel 1996 da Sir Rocco Forte e sua sorella Olga Polizzi, la Rocco Forte Hotels è una collezione esclusiva di 14 hotel e resort in location iconiche come Roma, Firenze, Londra, Edimburgo, Berlino e Bruxelles. Ogni struttura si distingue per il servizio impeccabile e l’integrazione armoniosa con il territorio. Le prossime aperture includono Milano (2024 e 2025), Sardegna (2025) e Napoli (2027).

Con il suo nuovo restyling, il Verdura Resort si conferma come un punto di riferimento per l’ospitalità di lusso in Sicilia, un luogo in cui natura, benessere e alta gastronomia si fondono per offrire un’esperienza indimenticabile ai suoi ospiti.