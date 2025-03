Vino e innovazione: nuovo podcast di Terra Costantino e Loquis

L’enoturismo italiano si arricchisce di un’innovativa esperienza digitale grazie alla collaborazione tra Terra Costantino e Loquis, la prima piattaforma italiana di travel podcast. Il progetto, presentato ufficialmente durante un esclusivo press tour nella storica cantina etnea, introduce un modo nuovo e coinvolgente di scoprire il mondo del vino attraverso la narrazione audio.

Un’Esperienza Sensoriale tra Vigneti e Podcast

La cantina Terra Costantino, situata sulle pendici meridionali dell’Etna, ha lanciato il suo nuovo podcast in collaborazione con Loquis. Grazie alla tecnologia audio geolocalizzata, i visitatori potranno vivere un’esperienza immersiva tra le tradizioni vinicole e il suggestivo paesaggio vulcanico. L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto “Open Winery”, il format innovativo di Loquis che offre visite autonome e approfondite nelle cantine d’eccellenza.

Fabio Costantino, proprietario di Terra Costantino, ha evidenziato l’importanza di investire in soluzioni digitali per rendere l’esperienza in cantina più dinamica e accessibile: “Il nostro obiettivo è coniugare l’autenticità dell’accoglienza con il supporto della tecnologia, diversificando le opportunità di accesso alla conoscenza del nostro lavoro e dei nostri vini”.

L’Enoturismo in Crescita e il Ruolo della Tecnologia

Secondo gli ultimi dati, il settore enoturistico ha registrato una crescita del 7-10% nell’ultimo anno, con oltre 16,5 milioni di visitatori nelle cantine italiane. Si stima un ulteriore incremento del 9% entro il 2025, segno che il turismo legato al vino è sempre più strategico per l’ospitalità italiana.

Bruno Pellegrini, AD di Loquis, ha sottolineato come il podcasting rappresenti un valore aggiunto per il settore: “Oggi i turisti cercano esperienze autentiche. Con Loquis Open Winery vogliamo trasformare la visita in cantina in un’esperienza immersiva, offrendo contenuti curati e coinvolgenti accessibili in qualsiasi momento”.

Il Podcast: Un Racconto tra Storia e Innovazione

Il podcast di Terra Costantino accompagna gli ascoltatori in un viaggio alla scoperta della tradizione vinicola dell’Etna. Dalla storica struttura del Palmento del ‘700 e il vino Rasola, fino alla moderna cantina ipogea, esempio di architettura sostenibile, il racconto esplora l’influenza del suolo lavico e del clima sui vini, le pratiche di viticoltura biologica e la conservazione del territorio. Un approfondimento sulle varietà autoctone e le referenze della cantina offre infine una panoramica sulle caratteristiche uniche dei vini di Terra Costantino.

Open Winery: Un Nuovo Modo di Vivere il Vino

L’iniziativa segna anche il debutto ufficiale del progetto Open Winery, ideato da Loquis in collaborazione con Silvia Ghirelli, esperta di turismo enogastronomico. L’obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio vitivinicolo italiano e offrire ai visitatori un’esperienza autonoma e approfondita.

“Progettare esperienze innovative è fondamentale per attrarre e fidelizzare i visitatori”, ha dichiarato Ghirelli. “Open Winery si rivolge a un pubblico esperto, alla ricerca di un’offerta originale e di qualità, raccontata attraverso le voci autentiche di chi lavora nelle cantine”.

Cristian Iovino, Direttore Commerciale di Loquis, ha aggiunto: “Le cantine possono ora valorizzare la loro storia in modo più efficace, creando un legame autentico con il proprio pubblico attraverso il linguaggio dell’audio”.

Grazie a questa sinergia tra tradizione e innovazione, il progetto si propone di rendere il vino non solo un piacere da degustare, ma anche una storia da ascoltare e vivere.