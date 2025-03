In libreria “Nella terra del tempo sospeso”: omaggio a Marettimo e alla sua comunità

La bellezza senza tempo di Marettimo e la forza della sua comunità sono al centro di Nella terra del tempo sospeso (Edizioni Efesto, 2025), il romanzo d’esordio del giornalista Francesco Lamiani. Un’opera che intreccia storia e immaginazione per raccontare le vicende di un’isola e del suo popolo, testimoniando il delicato equilibrio tra il rispetto delle radici e il cambiamento inevitabile imposto dal tempo.

Un Viaggio tra Storia e Immaginazione

Il cuore della narrazione è rappresentato dalle avventure legate alla riconquista di un orologio inviato dagli emigrati marettimari negli Stati Uniti e giunto a destinazione solo molti anni dopo. Questo oggetto simbolico diventa il filo conduttore di un racconto in cui Marettimo appare sospesa tra tradizione e modernità, tra il duro lavoro dei pescatori di un tempo e il turismo che oggi ridefinisce la sua identità.

“È quasi una competizione nell’eterno confronto tra generazioni – spiega l’autore – dove la visione comune nel rivendicare il diritto all’identità prova a coincidere con la necessità di stare al passo con i tempi che cambiano. La vera protagonista è comunque la splendida Marettimo, ancora oggi la più selvaggia delle Egadi, che nel tempo si è aperta ai visitatori grazie allo spirito d’accoglienza della sua gente. Ed è proprio dall’ascolto di queste persone che è nato il romanzo, in cui si alternano vicende vere e di immaginazione, facendo emergere sempre la tempra fiera ed il tratto ospitale dei marettimari”.

Un Libro Che Conquista

Nella terra del tempo sospeso è un romanzo capace di affascinare e coinvolgere, alternando momenti di riflessione a passaggi più leggeri e divertenti. La sua lettura suscita il desiderio di esplorare di persona l’isola di Marettimo, immergendosi nelle atmosfere e nei luoghi descritti con tanta vividezza.

L’autore, grazie alla sua profonda conoscenza e al suo amore per l’isola, riesce a trasmetterne il fascino unico e l’identità autentica. Lo stile narrativo avvolgente guida il lettore in un viaggio che attraversa il dopoguerra fino ai giorni nostri, esplorando il delicato equilibrio tra la conservazione delle proprie radici e la necessità di adattarsi a un mondo in continua trasformazione.

Disponibile dal 15 Marzo

Pubblicato da Edizioni Efesto, Nella terra del tempo sospeso sarà disponibile in libreria a partire dal 15 marzo, ma è già acquistabile negli store digitali. Un’opera imperdibile per chi ama la Sicilia, il suo mare e le storie di uomini e donne capaci di resistere e reinventarsi nel tempo.