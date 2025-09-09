Incentivi alle assunzioni in Sicilia: riapre la piattaforma per le imprese

Da domani, martedì 10 settembre, sarà nuovamente attiva la piattaforma online per la presentazione dei documenti necessari ad accedere agli incentivi per le assunzioni voluti dal governo regionale guidato da Renato Schifani.

Grazie a un incremento di ulteriori 42 milioni di euro, destinati all’Avviso 14/2024 nell’ambito del Programma Sicilia Fse+ 2021-2027, l’assessorato regionale al Lavoro ha avviato lo scorrimento delle graduatorie.

«Con queste risorse aggiuntive – spiega l’assessore al Lavoro Nuccia Albano – continuiamo a rafforzare le misure a sostegno dell’occupazione nelle imprese, favorendo l’ingresso nel mondo del lavoro di chi non ha ancora un’occupazione stabile. Gli incentivi consentono di ridurre i costi a carico delle aziende che assumono a tempo indeterminato e che mantengono i rapporti nel tempo. Le misure – aggiunge – riguardano anche la trasformazione dei contratti a termine già attivi o l’assunzione stabile di giovani attualmente impegnati in tirocini aziendali».

Potranno caricare la documentazione, a partire dalle ore 9 del 10 settembre, le imprese che avevano già partecipato all’avviso nei mesi scorsi e che risultano in graduatoria. La piattaforma sarà accessibile all’indirizzo fse.regione.sicilia.it e resterà aperta fino alle ore 14 del 30 settembre.