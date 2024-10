Inizia domani Mobility Expo by SM

L’Assessore Comunale alle Attività Produttive ed Economiche Giuliano Forzinetti ed il Direttore di Sicilia Motori Dario Pennica inaugureranno domani alle ore 10 il” Mobility Expo” di SM, il salone-boutique allestito in piazza Verdi nello spazio antistante il Teatro Massimo di Palermo. Sino alle prime ore di lunedì 28 e anche durante la notte, il pubblico potrò ammirare da vicino alcune delle ultime novità di auto elettriche ed elettrificate, scoprendo tutti i dettagli tecnici le curiosità attraverso i rispettivi qrcode posizionati sui totem

a fianco delle auto. Saranno esposti per la prima volta in pubblico alcuni nuovi modelli. Tra le anteprime figurano l’Abarth 600, la cinese Dong Feng Box, la Renault R5 che torna sul mercato in versione elettrica, la Grande Panda di Fiat e l’inedita spider Cyberster del marchio inglese MG. Fra le recenti novità il Suv compatto Junior di Alfa Romeo, la piccola elettrica Dacia Spring, il crossover elettrico Ford Explorer, la Jeep Avenger nella versione ibrida, la Kia EV9, la Lancia Ypsilo e le altre Fiat Topolino e 500e, oltre alla Peugeot 208

nella versione elettrica e-208. I diversi brand saranno presentati dalle concessionarie Astercar (Kia), Gibi Auto (Dacia, Dong Feng, Ford, MG e Renault), Nuova Sicilauto (Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Jeep e Lancia) e Twin System (Peugeot). Presso gli stand sarà possibile prenotarsi per i test drive (da svolgere presso le concessionarie) e chi si registrerà riceverà un omaggio offerto da Assogomma.

Durante il Mobility Expo i visitatori potranno partecipare alla “sfida social” e ricevere omaggi legati alla loro attività sui social media. Utilizzando gli hashtag #mobilityexpo e #siciliamotori, chiunque pubblichi post o reels sui propri profili social (Facebook, Instagram, TikTok, X) potrà ottenere omaggi in base al numero di visualizzazioni o interazioni raggiunte. Abbonamenti alla rivista Sicilia Motori, copie del libro

“50 anni di rally in Sicilia” e della nuova pubblicazione a fumetti “La storia dell’automobilismo siciliano”, oltre a gadget ufficiali della manifestazione, come cappellini, t-shirt e felpe, costituiranno i riconoscimenti quotidiani. Una giuria interna selezionerà, per ciascuna delle tre giornate dell’evento, i contenuti più interessanti come strumento informativo, quelli più originali, i momenti più emozionanti o esperienze particolari vissute durante la manifestazione. Al termine del weekend, verranno scelti i migliori contenuti per ciascun social network utilizzato e ai creators verrà offerta l’opportunità di provare per un intero weekend il modello protagonista del contenuto.

Mobility Expo è organizzato dalla rivista Sicilia Motori con il patrocinio del Comune di Palermo e Assogomma. Media partner l’agenzia di stampa Italpress e Il Giornale di Sicilia che seguirà la manifestazione anche attraverso TGS e RGS con trasmissioni e collegamenti in diretta da piazza Verdi. La cura e la pulizia delle vetture esposte è stata affidata agli specialisti di Swash. it, che offre la comodità di un servizio a domicilio utilizzando prodotti eco-compatibili.

