ITS Sicani: due giorni per costruire lavoro e innovazione

Si è conclusa oggi, nella suggestiva cornice del Mangia’s Pollina Resort, la due giorni organizzata dall’ITS Academy Sicani, realtà formativa con sede legale a Bivona (AG) che da quattro anni rappresenta un punto di riferimento in Sicilia per la formazione tecnica e l’inserimento lavorativo di giovani e adulti.

L’evento ha riunito studenti, imprenditori, istituzioni e professionisti in un fitto programma di talk e confronti dedicati all’impresa, all’innovazione e all’orientamento professionale. Un’occasione di incontro tra chi fa formazione e chi il lavoro lo crea, lo vive e lo trasforma.

Formazione e futuro: il modello ITS Sicani

L’ITS Sicani, attivo con sedi anche a Palermo, Sciacca, Cammarata, Santa Margherita Belice e Menfi, offre percorsi biennali ad alta specializzazione nei settori della turismo esperienziale e accoglienza, filiera dell’olio, agroalimentare e comunicazione. Con un tasso di occupazione che sfiora il 90% a un anno dal diploma, l’ITS si conferma un efficace ponte tra formazione e mercato del lavoro.

Durante il meeting, sono stati proprio gli studenti a raccontare i loro percorsi di successo, testimoniando come la didattica integrata con stage aziendali rappresenti una vera leva di cambiamento personale e professionale.

Start-up e reti d’impresa: un ecosistema dinamico

Cuore pulsante dell’incontro è stato il tema dell’autoimprenditorialità e dell’ecosistema dell’innovazione. Tre start-up siciliane – Red Etna, Kymia e CleverGrow – hanno raccontato la propria esperienza, tra sfide e opportunità, dimostrando come fare impresa in Sicilia sia possibile, grazie anche al sostegno di network come Le Village by CA Sicilia, promosso dal Gruppo Crédit Agricole.

Le sinergie tra giovani imprese, università e grandi aziende si sono rivelate decisive per costruire un tessuto economico più aperto, dinamico e sostenibile.

Voci d’eccellenza: ospiti e protagonisti

Il programma ha visto la partecipazione di alcuni dei più importanti innovatori italiani. Tra gli ospiti dei talk:

Oscar Farinetti (fondatore di Eataly)

(fondatore di Eataly) Giulia Giuffrè (Irritec)

(Irritec) Cris Nulli (X – Twitter)

(X – Twitter) Alessandro La Rosa (Creationdose)

(Creationdose) Ugo Parodi Giusino (Magnisi)

(Magnisi) Mario Faro (Piante Faro)

(Piante Faro) Michele Leocata (Avimecc)

(Avimecc) Davide Piatti (Crédit Agricole)

(Crédit Agricole) Annarita D’Urso (Le Village by CA Sicilia)

(Le Village by CA Sicilia) Marcello Mangia (Mangia’s)

(Mangia’s) Emanuele Amodeo (Marketers)

Accanto a loro, docenti universitari, esperti di settore, coach, startupper e opinion leader hanno animato il confronto. I lavori sono stati introdotti dal presidente della Fondazione ITS Sicani, Ciro Costa, e coordinati dal Comitato scientifico guidato dal prof. Giuseppe Di Miceli.

Le istituzioni al fianco dei giovani

L’evento ha visto anche la partecipazione di rappresentanti istituzionali, tra cui Dario Cartabellotta (Dipartimento Attività Produttive), Francesco Pinelli (Assessorato regionale Istruzione) e Franco Pignataro (Presidente Associazione ITS Siciliani). Il sindaco metropolitano di Palermo, Roberto Lagalla, ha inviato un messaggio di incoraggiamento agli studenti, sottolineando l’impegno dell’amministrazione nel creare nuove opportunità per i giovani innovatori.

A moderare i talk, tre professionisti del mondo della comunicazione e della cultura d’impresa: Fabrizio Carrera, Nerina Di Nunzio e Simone Aiello.