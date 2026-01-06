Sicilia Economia - News di economia, turismo e agricoltura in Sicilia.

Pubblicato il: 06/01/2026

Kairos arriva a Palermo: Simona Molinari e l’Orchestra Jazz Siciliana al Santa Cecilia

Dopo l’accoglienza calorosa riservata ai due concerti al Teatro Bellini di Catania, il progetto “Kairos” prosegue il suo percorso in Sicilia e arriva a Palermo. Da giovedì 8 a domenica 11 gennaio, con doppio turno, Simona Molinari e l’Orchestra Jazz Siciliana, diretta dal Maestro Domenico Riina, saranno in scena al Real Teatro Santa Cecilia, uno dei luoghi simbolo della musica dal vivo nel capoluogo siciliano.

Le date catanesi del 3 e 4 gennaio hanno confermato non solo il forte richiamo di pubblico, ma anche il valore artistico e culturale dell’Orchestra Jazz Siciliana, protagonista di un progetto che si inserisce pienamente nella missione della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group: diffondere cultura musicale sul territorio regionale e valorizzare una delle poche orchestre jazz stabili del panorama italiano. In questo contesto, la presenza in scaletta del brano La Felicità assume un significato che va oltre l’esecuzione musicale. Il titolo diventa dichiarazione d’intenti e metafora di un obiettivo concreto e condiviso: la stabilizzazione dell’orchestra, affinché il lavoro costruito negli anni possa trovare continuità e prospettiva.

Versatile ed elegante, Simona Molinari è una delle voci più riconoscibili della scena musicale italiana contemporanea. Capace di attraversare con naturalezza pop, jazz, bossa nova ed electro-swing, unisce rigore interpretativo e leggerezza comunicativa. Il suo percorso è segnato da collaborazioni prestigiose e da esibizioni su palcoscenici internazionali, oltre a numerosi riconoscimenti che ne hanno consolidato il profilo artistico. Accanto a lei, l’Orchestra Jazz Siciliana conferma una cifra stilistica personale, in cui potenza orchestrale, swing, improvvisazione e profondità emotiva convivono in equilibrio, sotto la direzione attenta e raffinata di Domenico Riina.

“Kairos”, termine con cui i Greci indicavano il momento opportuno, quello in cui accade qualcosa di decisivo, è più di un concerto. È un racconto musicale che attraversa le stagioni della vita: dall’innamoramento alle sue trepidazioni, dalla passione all’amore maturo, fino al disincanto e alla consapevolezza. Un percorso narrativo scandito da brani come Egocentrica e La Felicità della Molinari, Caruso di Lucio Dalla e Gracias a la vida di Violeta Parra.

La sintonia ormai consolidata tra Simona Molinari e l’Orchestra Jazz Siciliana rende queste tappe palermitane particolarmente significative. Ogni concerto si trasforma in una festa musicale, ma anche in un momento di consapevolezza collettiva sul valore culturale e sociale di un’orchestra che rappresenta un patrimonio da tutelare. Un appuntamento che, attraverso la musica, riafferma il ruolo della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group come protagonista della produzione musicale dal vivo in Sicilia e rilancia con forza un sogno possibile: dare stabilità a un’eccellenza artistica costruita nel tempo.

