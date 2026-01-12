King Colis porta a Palermo il business dei pacchi misteriosi

PALERMO – In pieno periodo di saldi invernali, lo shopping palermitano sperimenta un format inedito che unisce consumo, gioco ed economia circolare. Dal 19 al 25 gennaio, nella piazza centrale del Centro Commerciale Conca d’Oro, arriva il pop-up store di King Colis, il progetto europeo che trasforma i pacchi non consegnati dell’e-commerce in un’esperienza di acquisto alternativa.

Il tempismo non è casuale. I saldi rappresentano tradizionalmente il momento di massima attenzione ai prezzi e alle occasioni, ma anche una fase in cui il retail cerca nuove leve per attrarre pubblico. King Colis si inserisce proprio in questo spazio: non competizione diretta sul prezzo del singolo prodotto, ma proposta di un’esperienza che punta su sorpresa, curiosità e sostenibilità.

Un problema logistico che diventa modello di business

Il format nasce dall’intuizione di Killian Denis, che ha trasformato un’anomalia della filiera dell’e-commerce – i pacchi non consegnati e non reclamati – in un modello di business replicabile. Ogni anno, migliaia di spedizioni restano bloccate nei magazzini logistici europei; King Colis le recupera, le rimette in circolo e le propone al pubblico attraverso eventi temporanei ad alta affluenza.

«Arrivare a Palermo durante i saldi invernali ha per noi un significato particolare – spiega Denis –. È il momento in cui le persone cercano occasioni e novità. King Colis offre entrambe, dimostrando che divertimento, accessibilità e sostenibilità possono convivere».

Come funziona l’esperienza di acquisto

Il meccanismo è semplice ma studiato per stimolare coinvolgimento e rapidità decisionale:

10 minuti di tempo per scegliere i pacchi, senza possibilità di aprirli;

vendita a peso , non a pezzo;

, non a pezzo; due categorie di prezzo:

Standard a 2,49 euro ogni 100 grammi

Premium a 2,99 euro ogni 100 grammi.

Il contenuto viene scoperto solo dopo il pagamento, trasformando l’acquisto in una sorta di “caccia al tesoro”. Un approccio che intercetta il trend dello shopping esperienziale, sempre più centrale nelle strategie dei centri commerciali.

Economia circolare e impatto

I numeri raccontano la scala del fenomeno: oltre 200 tonnellate di pacchi recuperati in Europa. Un dato che colloca King Colis all’interno delle pratiche di economia circolare applicate al retail, con un duplice effetto:

riduzione degli sprechi logistici;

nuova valorizzazione economica di merci altrimenti destinate allo smaltimento.

Per il territorio, l’arrivo del pop-up rappresenta anche un test interessante: un format leggero, temporaneo, capace di generare flussi senza investimenti strutturali permanenti, ma con ricadute immediate in termini di affluenza e indotto.

Informazioni utili

Location: Centro Commerciale Conca d’Oro, piazza principale

Centro Commerciale Conca d’Oro, piazza principale Lunedì 19 gennaio: 15:00 – 20:00

15:00 – 20:00 Da martedì 20 a domenica 25 gennaio: 10:00 – 20:00

10:00 – 20:00 Accesso: gratuito

gratuito Note: per i minori è richiesta la presenza di un adulto

Un esperimento di retail alternativo che, anche a Palermo, prova a dimostrare come il commercio possa evolvere oltre lo sconto, puntando su esperienza, riuso e nuovi modelli di consumo.