La felicità ai tempi della guerra: a Palermo proiezione gratuita di «Naza»

Quale spazio può avere la felicità in un mondo attraversato dalle guerre? E quali condizioni la rendono possibile, quando vengono meno libertà, dignità e sicurezza? Il Festival delle Letterature Migranti porta queste domande nella giornata inaugurale dell’edizione 2026, affiancando agli incontri letterari la proiezione gratuita di Naza, il documentario di Yuval Abraham e Rachel Szor dedicato ai meccanismi delle operazioni militari israeliane e all’uccisione dei civili a Gaza.

L’appuntamento è per mercoledì 21 ottobre alle 21 al Cinema De Seta, ai Cantieri Culturali alla Zisa. A introdurre il film sarà Andrea Inzerillo, direttore artistico del Sicilia Queer filmfest. Il documentario ha ricevuto il Premio speciale della giuria all’ultima Mostra del cinema di Venezia.

Il cinema come testimonianza e impegno civile

La proiezione, inserita fuori programma, è organizzata insieme ad Arci Palermo, al Centro di Ateneo Migrare dell’Università degli Studi di Palermo e alla Società Dante Alighieri. Una scelta con cui gli organizzatori intendono esprimere una presa di posizione per la pace e contro quello che definiscono il genocidio in corso a Gaza.

«Con Naza il Festival ribadisce la responsabilità civile degli artisti e degli intellettuali», afferma il direttore artistico Davide Camarrone. «Questo reportage di due giovani registi israeliani testimonia quanto accaduto in Palestina, aiutando a far luce su una pagina drammatica e ricordando che arte e cultura possono essere strumenti di testimonianza, consapevolezza e partecipazione, per una pace autentica tra due popoli».

La serata si lega così al tema della dodicesima edizione, la felicità, che accompagnerà il Festival dal 21 al 24 ottobre ai Cantieri Culturali alla Zisa. Una riflessione che parte dalle condizioni concrete dell’esistenza: poter vivere senza la minaccia della guerra, esercitare i propri diritti, scegliere dove costruire il proprio futuro.

Dalle diaspore alle emozioni dei robot

La giornata inaugurale comincerà alle 11 al Cre.Zi. Plus con Oceani allo specchio. Voci in dialogo dalle diaspore, antologia curata da Valentina Di Cesare e pubblicata da Radici edizioni. Il volume accosta le esperienze di chi ha lasciato l’Italia a quelle di chi vi è arrivato cercando una nuova vita. Con la curatrice dialogheranno Pap Khouma e Laura Restuccia.

Alle 12, nello stesso spazio, Antonio Chella presenterà Può un robot emozionarsi?, edito da Mondadori Università. Con Arianna Pipitone e Marco Carapezza, il confronto affronterà il rapporto tra intelligenza artificiale, coscienza ed emozioni, interrogandosi sui confini tra esseri umani e macchine. Entrambi gli appuntamenti rientrano nel programma del Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università di Palermo, curato da Domenica Perrone.

Frontiere, Palestina e sfruttamento del lavoro

Nel pomeriggio, alle 17 al Goethe-Institut, sarà inaugurata Voices from the Border, mostra di videoritratti dedicata alle persone bloccate lungo le frontiere europee. Realizzato attraverso la collaborazione tra Borderline-Europe e Berlin Producers, il progetto restituisce spazio alle voci e alle vicende individuali di chi vive ai margini dei percorsi di accoglienza. La mostra, sostenuta dal Goethe-Institut Palermo, resterà visitabile per tutta la durata del Festival.

Alla stessa ora, all’Institut Français, Matteo Meschiari presenterà Mappe di Palestina, pubblicato da Bollati Boringhieri: un percorso nella geografia e nella memoria di una terra in cui la rappresentazione dei luoghi si intreccia con il potere, il conflitto e il diritto di abitarli.

Alle 17.30 al Centro Internazionale di Fotografia, Francesca Cicculli porterà al Festival Agro Punjab, il libro di Nottetempo sullo sfruttamento dei lavoratori sikh nelle campagne dell’Agro Pontino. L’incontro allargherà il confronto alla Sicilia, con gli interventi dell’avvocato Andrea Merlo e del presidente di Arci Palermo Fausto Melluso.

Alle 18, da Lumpen, l’artista Lina Issa presenterà Dammah: dove non siamo, progetto che mette in relazione Libano e Sicilia attraverso esilio, memoria e solidarietà. Il lavoro è al centro della sezione arti visive curata da Agata Polizzi.

Letteratura e filosofia interrogano la felicità

Il programma darà spazio anche alla filosofia, con Alfredo Gatto e La realtà è sopravvalutata. Filosofia e Multiverso, pubblicato da Castelvecchi. Al Centro Internazionale di Fotografia, il volume Esplorare la felicità. Una riflessione multidisciplinare, curato da Giuseppina Tumminelli per Carocci, offrirà invece l’occasione per discutere del rapporto tra benessere individuale e società contemporanee.

Alle 19 al Circolo Unione, Maria Attanasio presenterà La rosa inversa, edito da Sellerio, romanzo che attraversa la storia siciliana e interroga i rapporti tra potere e libertà.

Alle 19.30, al Centro Internazionale di Fotografia, si confronteranno due prospettive sulle politiche della felicità: quella di Antonio Lavieri, autore di Il mondo secondo Bartleby. Linguaggio e violenza democratica, e quella di Massimo Sgroi, con José Mujica. La felicità al potere, entrambi pubblicati da Castelvecchi. Da una parte il linguaggio violento della politica, dall’altra la sobrietà e l’esperienza pubblica dell’ex presidente uruguaiano.

La proiezione di Naza, alle 21, chiuderà la giornata riportando il confronto sulla guerra e sulla responsabilità della testimonianza: come parlare di felicità e del diritto a cercarla quando, per intere popolazioni, è in discussione la possibilità stessa di sopravvivere.