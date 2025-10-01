Sicilia Economia - News di economia, turismo e agricoltura in Sicilia.

Pubblicato il: 01/10/2025

Laura Buzzetta nuova presidente nazionale dei ceramisti CNA

PALERMO – La ceramista bagherese Laura Buzzetta è stata eletta presidente nazionale del mestiere Ceramisti di CNA Artistico e Tradizionale. Già alla guida del settore per la CNA Palermo e CNA Sicilia, Buzzetta assume ora un ruolo di rappresentanza a livello nazionale, segnando un passaggio importante per tutto il comparto della ceramica artistica e artigianale italiana.

L’elezione di Laura Buzzetta è un grande traguardo per la ceramista di Bagheria, per la CNA Palermo e per tutta la Sicilia – dichiarano Pippo Glorioso, segretario CNA Palermo, e Mimmo Provenzano, presidente CNA Palermo –. È il riconoscimento del valore dell’artigianato artistico siciliano e del ruolo fondamentale delle imprese del nostro territorio. Un orgoglio per la nostra comunità, che premia l’impegno, la passione e la competenza di una donna che ha sempre creduto nella forza dell’arte e della tradizione”.

Buzzetta è titolare del laboratorio “Terracotte d’Arte”, attivo a Bagheria dal 1995 e specializzato nella produzione di ceramiche artistiche interamente realizzate a mano, dalla forgiatura dell’argilla alla smaltatura a fuoco fino alla decorazione.

Nel suo nuovo incarico, la presidente nazionale ha già tracciato le priorità programmatiche:

  • aliquota IVA ridotta (10%) su gas ed energia per le imprese della ceramica artistica e artigianale;
  • introduzione nei bandi pubblici sopra i 100.000 euro di una quota minima del 2% per abbellimenti artistici;
  • avvio di una raccolta dati strutturata sull’export del settore;
  • sostegno alla creazione di prototipi innovativi che uniscano ceramica e nuove tecnologie;
  • attivazione di tavoli permanenti con i ministeri competenti (Economia, Finanze, Made in Italy);
  • apertura di sportelli CNA dedicati a marchi territoriali e IGP;
  • definizione di un calendario nazionale di fiere ed eventi;
  • lancio di una vetrina digitale per promuovere le ceramiche artistiche italiane.

Con questa nomina, la CNA intende rafforzare il ruolo della ceramica artistica come ambasciatrice del Made in Italy, sostenendo le imprese artigiane con strumenti concreti e valorizzando un comparto che coniuga tradizione e innovazione.

