Le erbe aromatiche delle Madonie: tesoro naturale che guarda ai mercati

Le erbe aromatiche delle Madonie non sono solo uno straordinario patrimonio di biodiversità: rappresentano oggi una nuova frontiera di sviluppo economico per il territorio, capace di coniugare tradizione e innovazione. Dalle proprietà salutistiche riconosciute a livello scientifico ai molteplici impieghi in gastronomia, erboristeria, cosmetica ed enologia, queste piante officinali si candidano a diventare un prodotto identitario da valorizzare sui mercati regionali, nazionali e internazionali.

È con questa visione che si è sviluppato il progetto “Polo Aromatiche Madonie”, recentemente concluso dopo tre anni di attività intense e mirate. Una strategia di rilancio delle aree rurali madonite, incentrata sulla promozione delle aromatiche locali come asset distintivo di un territorio ricco di storia, natura e cultura.

Con capofila l’azienda agricola Gangi Dante e il supporto di partner come Aromi di Mascarella, Petraviva Madonie, il Museo Francesco Minà Palumbo di Castelbuono e l’Istituto Idimed APS, il progetto è stato finanziato dal GAL ISC Madonie attraverso i fondi FEASR e PSR Sicilia 2014-2020.

Identità territoriale e crescita economica

Il doppio obiettivo del progetto è stato sviluppare nei consumatori e negli operatori un forte senso di appartenenza alla filiera locale e, al tempo stesso, creare nuove opportunità di lavoro e di visibilità per gli imprenditori delle aree rurali.

“La biodiversità delle Madonie è un patrimonio unico da valorizzare – ha sottolineato Mario Cicero, presidente del GAL ISC Madonie –. Ora il passo successivo sarà lavorare con Regione Siciliana e assessorati per portare questi prodotti sui mercati internazionali.”

Un partenariato ricco e appassionato, che ha coinvolto anche il Parco delle Madonie, la Federazione Erboristi Italiani, l’Università di Palermo e numerose associazioni e istituzioni locali, ha permesso di costruire una rete solida intorno al progetto, rendendolo un vero modello di cooperazione rurale.

Itinerari, formazione e marketing esperienziale

Durante i tre anni di attività, il progetto ha sviluppato numerose azioni strategiche:

Itinerari naturalistici esperienziali all’interno del Parco delle Madonie, con degustazioni guidate per valorizzare l’esperienza sensoriale delle aromatiche.

all’interno del Parco delle Madonie, con degustazioni guidate per valorizzare l’esperienza sensoriale delle aromatiche. Workshop professionali destinati a ristoratori, agriturismi, B&B, gastronomie e pasticcerie, per diffondere l’uso creativo delle erbe nelle cucine e nei laboratori.

destinati a ristoratori, agriturismi, B&B, gastronomie e pasticcerie, per diffondere l’uso creativo delle erbe nelle cucine e nei laboratori. Laboratori educativi nelle scuole per sensibilizzare le nuove generazioni all’educazione alimentare e allo stile della Dieta Mediterranea.

per sensibilizzare le nuove generazioni all’educazione alimentare e allo stile della Dieta Mediterranea. Partecipazione a fiere, mercatini ed eventi per aumentare la visibilità dei prodotti, con stand di degustazione e promozione diretta.

Sono stati inoltre realizzati contenuti promozionali multimediali, capaci di raccontare le caratteristiche salutistiche e gastronomiche delle erbe madonite attraverso ricette, prodotti cosmetici naturali, oli essenziali e profumazioni artigianali.

Particolarmente significativa è stata anche la partecipazione ai progetti Hospital Chef e Educare al gusto della sana vita, che hanno portato le aromatiche madonite nell’ambito della ristorazione ospedaliera e scolastica.

Il grande finale: educational tour e convegno

Il progetto si è chiuso con un educational tour, il 12 e 13 aprile, che ha visto giornalisti, operatori di settore e stakeholder visitare le aziende partner. L’iniziativa è culminata in un convegno al Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo di Castelbuono, dove esperti di biodiversità, gastronomia e sviluppo rurale hanno discusso delle prospettive future per le aromatiche delle Madonie.

Nell’occasione, è stata anche inaugurata una mostra tematica curata da Franco Toscano, che racconta la ricchezza delle specie autoctone e dei loro ecosistemi.

Una visione per il futuro

“Il progetto Aromatiche Madonie – ha dichiarato Francesca Cerami, presidente di Idimed – è un modello concreto per diffondere il valore della Dieta Mediterranea e riportare al centro delle nostre tavole i sapori naturali che fanno bene alla salute e all’ambiente.”

Con il Polo Aromatiche Madonie, il territorio si candida oggi a giocare un ruolo da protagonista nei settori della green economy, del turismo esperienziale e dei mercati di nicchia legati alla naturalità e al benessere, intercettando nuove domande internazionali e costruendo percorsi di sviluppo sostenibili e resilienti.