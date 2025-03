L’Economia di Catania secondo Busi: Innovazione e Sfide Globali

L’economia catanese ha sempre rappresentato un pilastro fondamentale per lo sviluppo della Sicilia e dell’Italia. Oggi, questo tessuto industriale si trova a un bivio strategico, in cui le sfide globali si intrecciano con straordinarie opportunità di crescita e consolidamento.

Un Hub di Innovazione e Competitività

Il settore industriale catanese si conferma un motore di innovazione, con aziende che continuano a investire nel territorio nonostante le incertezze economiche. Tra i progetti più rilevanti spiccano:

STMicroelectronics , che sta realizzando un investimento da cinque miliardi di euro nella produzione di fette in carburo di silicio.

, che sta realizzando un investimento da cinque miliardi di euro nella produzione di fette in carburo di silicio. 3Sun, che con la costruzione della gigafactory per moduli fotovoltaici rafforza la posizione di Catania come centro nevralgico per la transizione energetica sostenibile.

Questi progetti confermano la vocazione tecnologica della città e la sua rilevanza nel panorama industriale europeo e globale, consolidando un distretto produttivo all’avanguardia. “Catania si sta affermando sempre più come un hub tecnologico e sostenibile di rilevanza internazionale. Le aziende del nostro territorio dimostrano una straordinaria capacità di adattamento e innovazione”, ha dichiarato Cristina Busi Ferruzzi, presidente di Confindustria Catania.

Un Distretto di Eccellenza

Un dato spesso sottovalutato riguarda il posizionamento di Catania tra i primi cinque distretti industriali italiani per ricchezza netta generata rispetto al volume d’affari. Questo risultato evidenzia l’elevata efficienza e competitività del tessuto produttivo locale, capace di confrontarsi con le migliori realtà nazionali e internazionali. “Il nostro distretto industriale ha saputo distinguersi per la sua efficienza e per la capacità di generare valore. Questo dimostra la forza e la resilienza del nostro tessuto produttivo”, ha sottolineato Busi Ferruzzi.

Investimenti e Stabilità Occupazionale

Le preoccupazioni relative alla stabilità occupazionale, sollevate in particolare dai sindacati, trovano risposta nelle iniziative messe in atto dalle imprese del territorio. Un esempio concreto è rappresentato da Pfizer, che ha investito 34 milioni di euro nel triennio 2022-2024 per potenziare lo stabilimento catanese. Inoltre, la multinazionale ha adottato soluzioni per la sostenibilità ambientale, come l’impianto fotovoltaico da 998 KW e un sistema di gestione rifiuti che destina il 58% dei materiali al riciclo o al recupero energetico. “Le imprese del nostro territorio stanno mantenendo i loro impegni, continuando a investire e a creare valore. È essenziale garantire un equilibrio tra innovazione e tutela dell’occupazione”, ha affermato Busi Ferruzzi.

Il Ruolo di Confindustria e delle Istituzioni

La collaborazione tra imprese, istituzioni, università e sindacati è essenziale per affrontare le sfide del futuro. Confindustria sottolinea l’importanza di investire nella formazione e nell’attrazione di talenti specializzati, promuovendo percorsi educativi avanzati in collaborazione con l’Università di Catania. “Dobbiamo rafforzare i legami tra industria e formazione, per garantire alle imprese le competenze necessarie ad affrontare le sfide tecnologiche ed economiche di domani”, ha dichiarato Busi Ferruzzi.

Un Futuro di Crescita e Resilienza

Il futuro dell’economia catanese dipende dalla capacità di mantenere alta la fiducia nel sistema industriale. Se da un lato il contesto internazionale presenta ostacoli come i dazi e le dinamiche di mercato, dall’altro il distretto industriale ha dimostrato una notevole capacità di adattamento e resilienza. “Le sfide globali non possono essere ignorate, ma la nostra capacità di innovare e di fare sistema ci consentirà di superarle con successo”, ha concluso Cristina Busi Ferruzzi.

Grazie alla determinazione delle imprese e al supporto delle istituzioni, Catania continuerà a essere un punto di riferimento per l’innovazione, la sostenibilità e la competitività, costruendo un futuro solido e prospero per l’intero territorio.