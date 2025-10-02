Sicilia Economia - News di economia, turismo e agricoltura in Sicilia.

Home / Economia Sicilia
Pubblicato il: 02/10/2025

Leroy Merlin inaugura un nuovo store ai Paesi Etnei

Catania – Leroy Merlin rafforza la propria presenza in Sicilia orientale con l’apertura di un nuovo punto vendita a San Giovanni la Punta – Paesi Etnei, in una posizione strategica lungo l’asse viario della E45 e vicino all’uscita della A18. Lo store si propone come riferimento non solo per i residenti, ma anche per proprietari di seconde case, attività commerciali, B&B, ristoranti, artigiani e imprese della costa ionica.

L’investimento rientra nel piano di sviluppo nazionale dell’azienda multispecialista francese, che in Italia conta già 52 negozi, 1 garden e 9 showroom, con oltre 2 miliardi di euro di fatturato e 8.000 collaboratori.

Il nuovo Leroy Merlin non è soltanto un punto vendita, ma un vero e proprio hub di consulenza: grazie a un team di professionisti qualificati, l’azienda offre soluzioni personalizzate, chiavi in mano, per progetti domestici e commerciali. Alla guida del negozio c’è Lucia Fagone Buscimese, giovane store leader catanese che, dopo un percorso di crescita interna iniziato nel 2021, ha assunto la responsabilità di dirigere la squadra dei Paesi Etnei.

Abbiamo studiato attentamente i bisogni del territorio – spiega Fagone Buscimese – per offrire soluzioni mirate su giardino, comfort ed efficientamento energetico, puntando su un’esperienza d’acquisto personalizzata e di qualità”.

Lo store introduce diverse aree di specializzazione: porte e infissi con consulenza e installazione completa; giardino, con mobili, piscine, pergole e piante disponibili tutto l’anno; comfort ed energia, con climatizzazione, scaldabagni e fotovoltaico; bagno, un’area di mille metri quadri con soluzioni per ogni esigenza; illuminazione interna ed esterna; pavimentazioni da interni ed esterni con supporto tecnico dedicato.

Il punto vendita è stato progettato seguendo criteri di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica. Oltre a un impianto fotovoltaico da 400 kWp installato sul tetto, la struttura è dotata di sistemi BMS ed EMS per il monitoraggio e la gestione intelligente dei consumi, illuminazione interamente a LED e climatizzazione a pompa di calore.

Il negozio sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 7 alle 21 e la domenica dalle 9 alle 21, garantendo ampia flessibilità per clienti privati e professionali. Con questa apertura, Leroy Merlin conferma la propria strategia di radicamento nel territorio siciliano, puntando su innovazione, accessibilità e servizi ad alto valore aggiunto per diventare partner di fiducia di famiglie, imprese e professionisti.

