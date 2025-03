ManagerItalia, tappa ad Agrigento sulla sostenibilità

Continua il tour di ManagerItalia in Sicilia. Dopo la tappa di Catania sarà Agrigento, città della cultura 2025, a ospitare mercoledì 12 marzo dalle ore 10 alle 13 presso gli spazi dell’Hotel Dioscuri Bay Palace, Lungomare Falcone e Borsellino 1 a San Leone, il secondo appuntamento de “La sfida della sostenibilità – Stakeholders a confronto”, il percorso in cinque tappe che Manageritalia Sicilia ha ideato per

dialogare con le business community, le Istituzioni, le Università e le imprese locali sul futuro della

transizione economica e sociale. Focus di questa seconda tappa saranno i criteri ESG (Ambientale, Sociale e di Governance) e come coniugarli con le differenti strategie aziendali per migliorare la produttività delle imprese, salvaguardandone la sostenibilità. A confrontarsi sul tema saranno: Carmine Pallante, presidente Manageritalia Sicilia – Giacomo Minio, docente di “Istituzioni di economia” ed “Economia politica” Università degli studi di Palermo e Coordinatore Confindustria Agrigento – Elisa Rita Ferrari, professore associato di Economia Aziendale, Università degli studi di Enna “KORE”- Federica Tortora, specialista per l’innovazione Direzione Regionale Campania, Calabria e Sicilia Intesa Sanpaolo – Graziano Cipollina, Consulente tecnico per la Sicilia, Golden Group – Giuseppe Castellana, rappresentante Manageritalia Executive Professional Sicilia – Franco Rubino, rappresentante Area Quadri Manageritalia Sicilia e le conclusioni di Davide Frangiamore, vicepresidente Manageritalia Sicilia.