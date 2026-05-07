Mangia’s lancia Icona’s Collection, nuovo brand luxury del gruppo

Mangia’s alza l’asticella nel segmento dell’hospitality luxury e presenta Icona’s Collection, il nuovo brand di alta gamma del gruppo. La collezione nasce per dare una nuova architettura all’offerta alberghiera e per valorizzare le strutture più rappresentative del portafoglio, puntando su identità, destinazione, servizio ed esperienza.

Il debutto avviene con due strutture simbolo: Costa Ragusa Resort e Grand Hotel et Des Palmes di Palermo. Due realtà diverse per storia, linguaggio e posizionamento, ma accomunate dall’obiettivo di raccontare una nuova idea di ospitalità italiana, radicata nei luoghi e rivolta a una clientela internazionale di fascia alta.

Una collezione per il mercato luxury internazionale

Con Icona’s Collection, Mangia’s punta a rafforzare la propria presenza nel segmento 5 stelle e 5 stelle luxury, dove il gruppo si è già ritagliato un ruolo significativo in Italia per numero di chiavi. La nuova linea seleziona hotel e resort con una forte riconoscibilità, scelti per valore simbolico, qualità dell’esperienza e legame con la destinazione.

Non si tratta, nelle intenzioni del gruppo, di un format replicabile, ma di una collezione costruita con un criterio “curatoriale”: ogni struttura mantiene la propria identità e viene inserita dentro una visione comune di ospitalità di alta gamma.

Il target è quello dei luxury seekers internazionali, con particolare attenzione ai mercati di Stati Uniti, Regno Unito, Europa e Medio Oriente. Viaggiatori che cercano soggiorni personalizzati, qualità del servizio, design, benessere, gastronomia e un rapporto autentico con il territorio.

Costa Ragusa Resort e Grand Hotel et Des Palmes aprono la linea

Il Costa Ragusa Resort rappresenta la componente resort della nuova collezione. La struttura viene presentata come un progetto contemporaneo legato alla Sicilia sud-orientale, dove paesaggio, luce, mare e vegetazione diventano parte integrante dell’esperienza. L’obiettivo è intercettare una domanda di lusso più riservato e sofisticato, fondato su design, materia e relazione con l’ambiente.

Il Grand Hotel et Des Palmes, invece, entra nella collezione come grande albergo urbano di rilevanza storica e culturale. Simbolo dell’ospitalità palermitana e della tradizione internazionale della città, l’hotel proseguirà nel 2027 il proprio percorso di valorizzazione, con l’obiettivo di consolidarne il fascino e il ruolo nel mercato dell’hôtellerie di alta gamma.

Esperienza, cultura e destinazione

Icona’s Collection mette al centro il soggiorno come percorso di scoperta. Concierge dedicato, servizio personalizzato, design ispirato alla destinazione, proposta gastronomica ed enologica, percorsi wellness e programmazione culturale sono gli elementi attraverso cui il gruppo intende costruire una relazione più profonda tra ospite e territorio.

Le strutture della collezione saranno inoltre posizionate come luoghi per luxury celebration, sia private sia corporate: ricorrenze, eventi speciali, incontri aziendali e occasioni di rappresentanza in contesti ad alta identità.

Mangia: «Valorizziamo l’identità degli hotel»

«Con Icona’s Collection introduciamo un nuovo livello nell’evoluzione del brand Mangia’s: una collezione che non uniforma gli hotel, ma ne valorizza l’identità e il legame con il luogo», dichiara Marcello Mangia, presidente e ceo di Mangia’s Hotels & Resorts.

«Grand Hotel et Des Palmes e Costa Ragusa Resort sono i primi esempi di questo approccio. Diversi per storia, linguaggio e atmosfera, condividono la capacità di esprimere una sfumatura distinta dell’italianità autentica. Con Icona’s Collection consolidiamo il percorso intrapreso dal gruppo e rafforziamo il nostro posizionamento nel segmento luxury, attraverso un’idea di ospitalità basata sulla cura degli ospiti in un contesto di lusso autenticamente Made in Italy».

A sostegno del nuovo posizionamento, Icona’s Collection sarà sviluppata attraverso canali commerciali e distributivi dedicati, coerenti con il profilo internazionale della linea e con l’obiettivo di rafforzare la riconoscibilità del brand nel mercato luxury.