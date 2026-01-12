Mangia’s rafforza il presidio turistico a Cefalù: Acacia Resort entra nel gruppo

Mangia’s Group rafforza la propria presenza in Sicilia e lungo la costa tirrenica con l’ingresso in gestione dell’Acacia Resort, struttura fronte mare situata a circa 15 chilometri da Cefalù. L’operazione consolida la strategia di crescita del gruppo nel segmento leisure e family, rafforzando al tempo stesso il posizionamento nel comparto quattro stelle e nella componente congressuale.

Il resort, ben collegato con gli aeroporti di Palermo e Catania, si inserisce in un’area ad alta vocazione turistica, strategica per l’integrazione tra balneare, cultura e natura. L’obiettivo dichiarato è valorizzare una destinazione capace di intercettare flussi familiari e MICE, ampliando l’offerta esperienziale del gruppo.

Una piattaforma territoriale integrata sulla costa di Cefalù

L’ingresso di Acacia Resort rientra in una logica di piattaforma territoriale integrata. La struttura si affianca infatti ai resort Mangia’s di Pollina e Himera, contribuendo alla creazione di un vero e proprio ecosistema alberghiero lungo la costa settentrionale dell’isola.

«Acacia Resort nasce in piena sinergia con il resort di Pollina e quello di Himera – spiega Marcello Mangia, presidente e CEO del gruppo –. Insieme costituiscono un sistema che ci consente di affermarci come primo operatore alberghiero dell’area di Cefalù. Un modello che valorizza il territorio e amplifica l’esperienza di soggiorno. Nel 2026 supereremo le 4.000 camere complessive».

Una crescita che punta su scala, integrazione dei servizi e riconoscibilità del brand, in un contesto regionale dove l’aggregazione dell’offerta resta uno dei principali fattori di competitività.

Ospitalità family, all inclusive e vocazione congressuale

Immerso nel verde e dotato di accesso diretto al mare con spiaggia privata, Acacia Resort dispone di 251 camere tra Standard, Superior, Deluxe e Family Room. La proposta è costruita attorno alla formula All-Inclusive, con un’attenzione particolare alle esigenze delle famiglie e ai servizi pet friendly.

Il cuore della struttura è rappresentato da una grande piscina centrale, affiancata da una piscina panoramica rooftop integrata nel percorso SPA e benessere, che include sauna, bagno turco, percorsi sensoriali, vasche riscaldate e aree solarium immerse nella natura.

Ampio anche il ventaglio delle attività sportive – dal tennis al calcio a 5, dal beach volley al minigolf – e dell’intrattenimento, con programmi differenziati per adulti e bambini, soprattutto nella stagione estiva.

Sul fronte MICE, il resort dispone di un centro congressi con quattro sale modulari, per una capienza fino a 410 persone, oltre a spazi meeting dedicati. Una dotazione che rafforza il posizionamento di Acacia Resort come destinazione per eventi aziendali, incentive e congressi, in un contesto paesaggistico ad alto valore aggiunto.

Una scommessa su qualità, tempo e territorio

Con l’ingresso di Acacia Resort, Mangia’s consolida una visione di ospitalità orientata alla qualità del tempo e alla valorizzazione della Sicilia come destinazione completa: mare, cultura, natura ed esperienze. Un modello che guarda alla crescita strutturata più che all’espansione episodica, rafforzando la presenza del gruppo in uno dei poli turistici più rilevanti dell’isola.

Per il sistema turistico locale, l’operazione rappresenta un ulteriore segnale di consolidamento industriale in un’area chiave del turismo siciliano, con potenziali ricadute positive in termini di occupazione, indotto e destagionalizzazione dei flussi.