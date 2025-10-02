Sicilia Economia - News di economia, turismo e agricoltura in Sicilia.

Home / Agenda
Pubblicato il: 02/10/2025

Med Move 2025: infrastrutture, porti e trasporto pubblico al centro dei convegni di Catania

Misterbianco (CT), ottobre 2025 – Entra nel vivo Med Move 2025, la due giorni di convegni in programma il 3 e 4 ottobre a SiciliaFiera (Padiglione C1), con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di ANAS e della società Stretto di Messina. L’appuntamento si conferma tra i più rilevanti del calendario nazionale sulle opere strategiche e sul futuro della mobilità in Sicilia.

La giornata inaugurale del 3 ottobre si aprirà con i saluti istituzionali del vicepresidente della Regione Siciliana Luca Sammartino, dell’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Alessandro Aricò, dell’assessore all’Energia Francesco Colianni, del presidente del Collegio dei Deputati Questori dell’ARS Giuseppe Lombardo, del sindaco di Misterbianco Marco Corsaro e del consigliere della Città Metropolitana di Catania Antonio Montemagno.

Subito dopo spazio al panel “Infrastrutture e mobilità: grandi opere e reti strategiche per la Sicilia”, con interventi di Nicola Montesano (ANAS Sicilia), Claudio Catta (Stretto di Messina), Salvo Fiore (Ferrovia Circumetnea), Antonello Fontanili (Uniontrasporti) e Alessandro Peron (FIAP).

Il 4 ottobre l’attenzione si sposterà su impresa, porti e formazione con la tavola rotonda “Infrastrutture, innovazione e sostenibilità per la Sicilia che cresce”. Tra i relatori: Francesco Di Sarcina (Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale), Brigida Morsellino (Politecnico del Mare “Duca degli Abruzzi” e ITS Academy Catania), Andrea Maione (CNA Catania), Marco Romano (Università di Catania) e Giovanni Randazzo (Università di Messina).

A chiudere i lavori, il confronto su “Il futuro del trasporto pubblico nelle città siciliane”, con la partecipazione di Marco Corsaro (ANCI), Giuseppe Carta (ARS), Giuseppe Mistretta (AMAT Palermo), Salvo Vittorio (AMTS Catania) e Carla Grillo (ATM Messina).

Tutti i panel saranno moderati dalla giornalista Chiara Borzì, con la co-moderazione di José Villari per il dibattito dedicato al trasporto urbano.

Con la presenza di istituzioni, imprese e mondo accademico, Med Move 2025 si pone come piattaforma di dialogo per una Sicilia più moderna, interconnessa e sostenibile, capace di attrarre investimenti e accelerare i processi di sviluppo infrastrutturale.

