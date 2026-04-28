Messina guida la nuova corsa internazionale degli atenei siciliani

La Sicilia universitaria non è più soltanto terra di partenze. Nel nuovo scenario dell’internazionalizzazione degli atenei italiani, l’isola comincia a occupare uno spazio diverso: non solo esportatrice di studenti verso il Centro-Nord o l’estero, ma anche piattaforma capace di attrarre giovani da altri Paesi. Il dato più forte arriva dall’Università di Messina, che si colloca al primo posto tra gli atenei medio-grandi italiani per numero di immatricolati internazionali nell’anno accademico 2024/25.

Secondo la Nota dell’Osservatorio Talents Venture dedicata all’internazionalizzazione universitaria, UniMe ha registrato 849 immatricolazioni internazionali, un numero nettamente superiore a quello di Pavia, ferma a 540, e di Roma Tor Vergata, con 344. Nel ranking nazionale assoluto, Messina entra anche tra i primi dieci atenei italiani per numero di immatricolati internazionali, dopo Bocconi, Pisa, Politecnico di Torino, Bologna, Sapienza e Firenze.

Il dato ha un peso che va oltre la classifica. In un sistema universitario italiano alle prese con il calo demografico e con la competizione crescente tra territori, l’arrivo di studenti dall’estero diventa una leva strategica. Talents Venture sottolinea infatti che l’internazionalizzazione è oggi una delle strade per rispondere alla riduzione della popolazione studentesca nazionale, insieme all’apprendimento continuo e all’aumento del passaggio dalla scuola all’università.

Messina sopra Pavia e Tor Vergata

Il risultato di Messina è particolarmente rilevante perché riguarda una fascia di atenei, quella medio-grande, nella quale la competizione è forte. Con 849 immatricolati internazionali, UniMe stacca Pavia e Tor Vergata e si posiziona come caso nazionale. Anche il peso percentuale degli studenti internazionali conferma la portata del fenomeno: Messina raggiunge il 18,5% degli immatricolati complessivi. Escludendo il caso statisticamente poco significativo della Dante Alighieri di Reggio Calabria, che ha registrato appena cinque immatricolati totali, Messina entrerebbe nella top ten nazionale per quota di internazionali, praticamente appaiata alla Luiss.

Il salto è evidente anche guardando alla dinamica degli ultimi anni. Nell’anno accademico 2020/21 Messina contava 303 immatricolati internazionali; nel 2024/25 è arrivata a 849, con una crescita di 546 unità, pari al 180%. La quota sul totale degli immatricolati è passata dal 6% al 19%, con un aumento di 12 punti percentuali.

La Sicilia che attrae studenti dall’estero

Il caso UniMe segnala un cambio di passo per il sistema universitario siciliano. In una regione spesso raccontata attraverso la fuga dei giovani, l’università può diventare uno degli strumenti per invertire almeno in parte la narrazione: attrarre studenti internazionali significa portare nuova domanda di formazione, consumi, affitti, relazioni culturali e reti professionali.

Attualmente gli studenti internazionali iscritti all’Università di Messina sono oltre 4mila. È un numero che rafforza l’idea di un ateneo non più marginale nei processi di mobilità globale, ma inserito dentro flussi che guardano al Mediterraneo, all’Asia e al Medio Oriente.

Uno dei dati più significativi riguarda l’Iran. Messina è il primo ateneo italiano per concentrazione di immatricolati iraniani, con l’11% del totale nazionale, allo stesso livello dell’Università di Torino e davanti alla Vanvitelli. Dieci anni fa, osserva Talents Venture, il primo ateneo per immatricolati iraniani era La Sapienza; oggi il primato è passato a Messina.

Non solo numeri: una partita di posizionamento

La crescita dell’internazionalizzazione non è un dato neutro. Per gli atenei siciliani significa rafforzare l’offerta formativa in lingua, migliorare i servizi di accoglienza, consolidare reti diplomatiche e accademiche, costruire rapporti con comunità studentesche che possono diventare canali stabili di attrazione.

Il fenomeno riguarda tutta l’Italia, ma in Sicilia assume un significato particolare. In un territorio che sconta debolezze demografiche, infrastrutturali e occupazionali, la capacità di portare studenti stranieri negli atenei può diventare una leva di sviluppo urbano. Messina, in questo quadro, si candida a essere uno dei poli universitari più dinamici del Mezzogiorno.

Il punto adesso è trasformare il dato in strategia. L’internazionalizzazione non si misura soltanto con le immatricolazioni, ma con la capacità di trattenere studenti, creare percorsi di qualità, costruire collegamenti con imprese, ricerca e territori. La classifica di Talents Venture dice che Messina è già entrata nella mappa nazionale. La sfida, per le università siciliane, è farne non un exploit statistico, ma una politica stabile di attrazione.