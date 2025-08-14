Sicilia Economia - News di economia, turismo e agricoltura in Sicilia.

Home / Suoni & Visioni
Pubblicato il: 14/08/2025

“Musiche dai Porti”: Palermo e Trapani portano il Mediterraneo a Buenos Aires

Buenos Aires – Un ponte sonoro tra Sicilia e Argentina, dove le melodie del Mediterraneo incontrano l’anima del tango, per poi aprirsi a una dimensione immersiva e digitale. È questa l’essenza di “Musiche dai Porti”, nuova tappa del progetto europeo MUSIC4D, guidato dal Conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti di Palermo, che dal 20 al 29 agosto animerà la capitale argentina con un ricco programma di concerti, workshop e residenze artistiche.

L’abbraccio sinfonico tra due continenti

Fulcro dell’iniziativa è il grande concerto “Musiche dall’Isola – Sicilia di suoni antichi e trame d’orchestra”, in programma giovedì 28 agosto. Sul palco, l’Orchestra del prestigioso Conservatorio Superiore de Música Manuel de Falla di Buenos Aires, affiancata da musicisti ospiti italiani, interpreterà composizioni e arrangiamenti originali firmati da Giuseppe Vasapolli.

Un ensemble essenziale – voce, chitarra, pianoforte, basso elettrico e percussioni – darà vita a un intreccio in cui le antiche melodie contadine, tratte dalle collezioni di Alberto Favara, dialogano con opere inedite di compositori siciliani contemporanei. Ne nasce un repertorio che racconta arrivi, scambi e contaminazioni culturali, mantenendo in equilibrio il suono della tradizione e il linguaggio musicale di oggi.

Una musica viva e universale

“Musiche dall’Isola non è un concerto, è un’affermazione”, spiega Fabio Crescente, coordinatore di MUSIC4D. “È la prova che la musica è un linguaggio vivo, capace di evolversi e di creare connessioni profonde. Dal 20 al 29 agosto i suoni del Mediterraneo si uniranno alle armonie del tango e saranno proiettati in uno spazio digitale, in un unico grande racconto musicale.”

L’energia del Sud del mondo, sia nelle musiche viscerali del Mezzogiorno che in quelle nate nei porti di Buenos Aires, ha un’origine comune: sono musiche del corpo, che amplificano sensazioni di liberazione e connessione.

Diplomazia culturale e innovazione tecnologica

“Musiche dai Porti” è il risultato di un percorso collaborativo che unisce formazione ed esplorazione interdisciplinare. La storica scuola argentina Manuel de Falla, rinomata per l’eccellenza dell’insegnamento e dei suoi diplomati, sarà la cornice di scambi e attività didattiche che coinvolgeranno studenti e musicisti delle due sponde dell’Atlantico.

L’evento, in linea con la filosofia di MUSIC4D, si arricchisce di una dimensione digitale e immersiva: attraverso una “lente cibernetica” la performance fisica verrà fusa con ambienti virtuali, abbattendo barriere geografiche e amplificando l’impatto del messaggio culturale.

Ambasciatori del Sud Italia

Oltre alle due istituzioni siciliane – il Conservatorio di Palermo e quello di Trapani – parteciperanno artisti come Alba Cavallaro (cantante, Premio Rosa Balistreri 2024) e Francesco Maria Martorana (autore e chitarrista). La loro presenza rafforza il valore di un progetto che si propone come modello virtuoso di diplomazia culturale, trasformando il patrimonio musicale in un’esperienza condivisa e autentica.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Innovation Island

Ascolta "Innovation island" su Spreaker.

Agricoltura

Ambiente

Global South Innovation 2025, il Sud piattaforma mediterranea dell’innovazione sostenibile
Romina Ferrante, 1 mese fa 3 min

Il Mezzogiorno si candida a diventare snodo strategico tra Europa e Africa. A Maida, in provincia di Catanzaro, si è aperto il Global South Innovation 2025, forum internazionale che riunisce oltre cinquanta esperti, istituzioni e imprese per definire un nuovo modello di sviluppo per il Sud. L’obiettivo è ambizioso: trasformare il Mediterraneo in una piattaforma […]

Nuove regole UE per produttori di caffè, soia, legno e derivati
Brigida Raso, 8 mesi fa 4 min

L’Unione Europea, con il Regolamento (UE) 2023/1115, è stata chiara: nessun prodotto legato alla deforestazione potrà più essere commercializzato nel mercato europeo. L’obiettivo è ambizioso: proteggere le foreste, combattere il cambiamento climatico e fermare un processo che, dal 1990, ha cancellato 420 milioni di ettari di boschi nel mondo. Una perdita che non è solo […]

Sostenibilità è una leva di crescita, ma ancora pochi manager in Sicilia
economysicilia, 8 mesi fa 3 min

Si è svolto ieri a Catania, presso l’NH Hotel Parco degli Aragonesi, il primo appuntamento del programma “La sfida della sostenibilità – Stakeholders a confronto”, organizzato da Manageritalia Sicilia. Con oltre 120 partecipanti tra rappresentanti istituzionali, imprenditori e giovani universitari, l’evento dal titolo “Verso un futuro sostenibile” ha inaugurato un ciclo di incontri in cinque […]

Acque reflue in Sicilia: rischio sanzione Ue di 100 milioni
Brigida Raso, 8 mesi fa 5 min

La Sicilia è di nuovo nell’occhio del ciclone per una nuova emergenza ambientale: un progetto di depurazione contestato, lacune amministrative, e la concreta minaccia di sanzioni europee per 100 milioni di euro. La Commissione Europea ha recentemente lanciato un monito ufficiale all’Italia per il mancato rispetto delle normative comunitarie, e la Sicilia si ritrova ancora […]

Mutui, come risparmiare con la casa green
economysicilia, 1 anno fa 2 min

La casa green fa bene all’ambiente e anche al portafoglio. Nell’ultimo anno, complici le aspettative sul calo dei tassi di interesse e le offerte lanciate da alcune banche per cavalcare l’onda della direttiva Ue sull’efficientamento energetico degli immobili, il costo dei mutui per abitazioni di Classe A e B ha segnato una forte contrazione.  Secondo […]