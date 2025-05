Occupazione e inclusione sociale: in Sicilia al via l’Avviso 6 da 78 milioni

Un nuovo passo avanti per favorire l’inserimento lavorativo dei disoccupati e il rafforzamento delle competenze in Sicilia. L’assessorato regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale ha pubblicato l’Avviso 6 del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori (Gol), previsto dal PNRR, che stanzia 78,3 milioni di euro su una dotazione complessiva di oltre 129 milioni assegnati alla Regione.

Il programma, parte integrante della riforma delle politiche attive del lavoro in Italia, si propone di riqualificare lavoratori fragili, disoccupati di lungo corso, giovani NEET, donne in difficoltà, over 55, persone con disabilità e occupati a basso reddito, i cosiddetti working poors. A loro saranno destinati percorsi personalizzati di formazione, orientamento e accompagnamento al lavoro.

Un’opportunità concreta per chi è fuori dal mercato

«Si tratta di una misura che restituisce una prospettiva professionale a soggetti fragili e a chi ha bisogno di riposizionarsi nel mondo del lavoro – ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani –. I percorsi individuali rappresentano anche uno strumento di inclusione sociale. L’obiettivo è rafforzare l’occupabilità e la competitività dell’Isola».

Tre assi d’intervento per formare e riqualificare

I fondi saranno ripartiti in tre aree strategiche:

13,3 milioni di euro per il reinserimento professionale;

per il reinserimento professionale; 15 milioni di euro per interventi di upskilling, ovvero l’aggiornamento delle competenze già esistenti;

per interventi di upskilling, ovvero l’aggiornamento delle competenze già esistenti; 49 milioni di euro per reskilling, cioè la riqualificazione vera e propria verso nuovi ambiti lavorativi.

«Abbiamo immesso nel circuito ulteriori 78 milioni – ha aggiunto l’assessore Mimmo Turano – per raggiungere il target dei beneficiari assegnato alla Sicilia. È un’occasione fondamentale per sostenere le fasce più deboli della popolazione».

Percorsi su misura, anche per cittadini stranieri

L’approccio previsto è individuale e flessibile: ciascun partecipante sarà seguito in un progetto personalizzato in base al proprio profilo e ai fabbisogni professionali del territorio. Potranno accedere agli interventi anche i cittadini non comunitari residenti in Sicilia con permesso di soggiorno regolare.

L’iniziativa è in linea con le priorità europee, come la promozione delle competenze digitali, e con il Pilastro europeo dei diritti sociali, che individua la formazione continua come elemento chiave per la dignità lavorativa e la coesione sociale.

? Per approfondire

Il testo completo dell’Avviso 6 è consultabile sul sito ufficiale della Regione Siciliana: [link diretto]