Palazzo Castelluccio a Noto: da BCC Iccrea 15 milioni a Rocco Forte

Il Gruppo BCC Iccrea, tramite un finanziamento di 15 milioni di euro erogato in pool con BCC Pachino, ha dato il via al progetto di ristrutturazione di Palazzo Castelluccio, storico edificio settecentesco nel cuore di Noto, destinato a diventare un luxury boutique hotel di alta gamma. L’apertura della struttura, che includerà 31 suite, una spa e spazi dedicati a eventi e meeting, è prevista per il 2027.

Una Rinascita per un Gioiello del Barocco Siciliano

Costruito nel 1782 come residenza di una delle famiglie aristocratiche più influenti della Val di Noto, Palazzo Castelluccio rappresenta un simbolo dell’eleganza e del patrimonio culturale siciliano. La ristrutturazione, promossa dal gruppo internazionale Rocco Forte Hotels, segna la terza apertura in Sicilia per il brand, dopo l’Hotel Villa Igiea a Palermo e il Verdura Resort a Sciacca.

“Questo intervento è un esempio virtuoso di come investire nei beni storici possa generare valore economico e culturale per l’intero territorio,” ha dichiarato Concetto Costa, Presidente di BCC Pachino, sottolineando che il progetto rappresenta un connubio di tradizione e innovazione. La trasformazione del palazzo in un hotel di lusso non solo preserva il suo valore storico, ma lo proietta in una dimensione contemporanea, rendendolo un punto di riferimento per il turismo di fascia alta.

L’Impegno di BCC Iccrea nel Turismo di Lusso

Il finanziamento rientra nell’impegno del Gruppo BCC Iccrea a sostegno del settore turistico italiano, con particolare attenzione a progetti che valorizzino il patrimonio culturale e paesaggistico del Paese. “Questo progetto testimonia la volontà di supportare non solo le PMI, ma anche grandi gruppi internazionali che credono nelle potenzialità dei nostri territori,” ha dichiarato Carlo Napoleoni, responsabile della Divisione Impresa del Gruppo BCC Iccrea.

Il supporto finanziario è stato reso possibile anche grazie al contributo del funding di CDP (Cassa Depositi e Prestiti), confermando l’importanza di sinergie tra enti locali, istituzioni finanziarie e gruppi imprenditoriali per promuovere uno sviluppo sostenibile e di qualità.

Un Polo per il Turismo e l’Economia Locale

L’apertura di Palazzo Castelluccio come luxury boutique hotel promette di generare ricadute positive non solo per Noto, ma per l’intera Sicilia, rafforzando il posizionamento dell’isola come meta di riferimento nel turismo di lusso. La struttura sarà un punto di attrazione per eventi, meeting e soggiorni esclusivi, contribuendo alla promozione internazionale della regione.

Il Gruppo BCC Iccrea

Con 114 Banche di Credito Cooperativo operative in oltre 1.700 comuni italiani e quasi 2.500 sportelli, il Gruppo BCC Iccrea è il quarto gruppo bancario in Italia per totale attivo e l’unico a capitale interamente italiano. L’operazione su Palazzo Castelluccio dimostra l’impegno del gruppo nel favorire investimenti che coniughino crescita economica e valorizzazione del patrimonio storico.

Con questo ambizioso progetto, Palazzo Castelluccio si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, diventando un simbolo di eleganza e innovazione nel panorama del turismo internazionale.