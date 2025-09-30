Sicilia Economia - News di economia, turismo e agricoltura in Sicilia.

Home / Economia Sicilia
Pubblicato il: 30/09/2025

Palermo, Camera di Commercio e InfoCamere: accordo per firma e identità digitale

PALERMO – Rafforzare la diffusione della firma digitale e dell’identità digitale tra imprese e professionisti, attraverso una rete di distribuzione più capillare e integrata. È questo l’obiettivo dell’accordo presentato dalla Camera di Commercio di Palermo ed Enna, in collaborazione con InfoCamere, ordini professionali e associazioni di categoria.

L’intesa consente a ordini e associazioni di rilasciare direttamente i dispositivi, con il supporto tecnologico di InfoCamere, estendendo la platea di punti di accesso a strumenti ormai indispensabili per la gestione d’impresa. “La firma digitale e l’identità digitale – ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio Alessandro Albanese – sono leve essenziali per la competitività e l’innovazione del tessuto produttivo, e il nuovo modello di collaborazione garantisce un supporto concreto in questa direzione”.

Soluzioni tecnologiche e sicurezza operativa

La firma digitale trova applicazione in un’ampia gamma di processi: dalla partecipazione a bandi pubblici alla gestione delle pratiche amministrative, fino alla sottoscrizione di contratti e ordini commerciali. Nonostante i vantaggi, i tassi di adozione restano inferiori al potenziale.

Per colmare il divario, la Camera di Commercio e InfoCamere mettono a disposizione soluzioni tecnologiche avanzate, caratterizzate da sicurezza, semplicità d’uso e flessibilità, con possibilità di utilizzo anche in mobilità tramite smartphone e tablet. “Accompagnare le imprese nella transizione digitale – ha osservato Pietro Soleti, direttore dei servizi fiduciari e finanziari di InfoCamere – significa predisporre un quadro operativo coerente con le prospettive normative europee e con gli standard di mercato”.

Rete territoriale e prossimità ai servizi

Il segretario generale della Camera di Commercio, Guido Barcellona, ha sottolineato come il percorso avviato ampli il raggio d’azione rispetto agli sportelli camerali tradizionali: “Grazie al coinvolgimento degli ordini e delle associazioni, possiamo raggiungere più facilmente imprese e professionisti che non hanno accesso diretto alle sedi camerali, garantendo un servizio di prossimità”.

La strategia si inserisce in un quadro più ampio di iniziative orientate a sostenere la digitalizzazione del sistema imprenditoriale, riducendo i costi burocratici e semplificando i rapporti con la Pubblica Amministrazione. “Il lavoro da fare è ancora molto – ha concluso Albanese – ma la diffusione della firma digitale e l’aumento delle competenze digitali sono tappe obbligate per il rafforzamento della competitività territoriale”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Innovation Island

Ascolta "Innovation island" su Spreaker.

Agricoltura

Ambiente

Global South Innovation 2025, il Sud piattaforma mediterranea dell’innovazione sostenibile
Romina Ferrante, 3 mesi fa 3 min

Il Mezzogiorno si candida a diventare snodo strategico tra Europa e Africa. A Maida, in provincia di Catanzaro, si è aperto il Global South Innovation 2025, forum internazionale che riunisce oltre cinquanta esperti, istituzioni e imprese per definire un nuovo modello di sviluppo per il Sud. L’obiettivo è ambizioso: trasformare il Mediterraneo in una piattaforma […]

Nuove regole UE per produttori di caffè, soia, legno e derivati
Brigida Raso, 10 mesi fa 4 min

L’Unione Europea, con il Regolamento (UE) 2023/1115, è stata chiara: nessun prodotto legato alla deforestazione potrà più essere commercializzato nel mercato europeo. L’obiettivo è ambizioso: proteggere le foreste, combattere il cambiamento climatico e fermare un processo che, dal 1990, ha cancellato 420 milioni di ettari di boschi nel mondo. Una perdita che non è solo […]

Sostenibilità è una leva di crescita, ma ancora pochi manager in Sicilia
economysicilia, 10 mesi fa 3 min

Si è svolto ieri a Catania, presso l’NH Hotel Parco degli Aragonesi, il primo appuntamento del programma “La sfida della sostenibilità – Stakeholders a confronto”, organizzato da Manageritalia Sicilia. Con oltre 120 partecipanti tra rappresentanti istituzionali, imprenditori e giovani universitari, l’evento dal titolo “Verso un futuro sostenibile” ha inaugurato un ciclo di incontri in cinque […]

Acque reflue in Sicilia: rischio sanzione Ue di 100 milioni
Brigida Raso, 10 mesi fa 5 min

La Sicilia è di nuovo nell’occhio del ciclone per una nuova emergenza ambientale: un progetto di depurazione contestato, lacune amministrative, e la concreta minaccia di sanzioni europee per 100 milioni di euro. La Commissione Europea ha recentemente lanciato un monito ufficiale all’Italia per il mancato rispetto delle normative comunitarie, e la Sicilia si ritrova ancora […]

Mutui, come risparmiare con la casa green
economysicilia, 1 anno fa 2 min

La casa green fa bene all’ambiente e anche al portafoglio. Nell’ultimo anno, complici le aspettative sul calo dei tassi di interesse e le offerte lanciate da alcune banche per cavalcare l’onda della direttiva Ue sull’efficientamento energetico degli immobili, il costo dei mutui per abitazioni di Classe A e B ha segnato una forte contrazione.  Secondo […]