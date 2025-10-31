Sicilia Economia - News di economia, turismo e agricoltura in Sicilia.

Home / Attualità
Pubblicato il: 31/10/2025

A Palermo il progetto “Guida sicura senza rischi”: la sicurezza stradale parte dalle scuole

È stato avviato a Palazzo Comitini il Tavolo Tecnico del progetto “Safe Driving Without Risks – Guida sicura senza rischi”, promosso dalla Città Metropolitana di Palermo e finanziato da ANCI. Un’iniziativa che punta a trasformare la sicurezza stradale in una responsabilità condivisa, agendo sull’educazione fin dai banchi di scuola.

“La sicurezza stradale non è soltanto una questione di infrastrutture o di regole, ma una cultura collettiva da costruire giorno per giorno – ha dichiarato Nicola Vernuccio, direttore generale della Città Metropolitana, aprendo i lavori del tavolo tecnico – Accanto agli importanti investimenti già realizzati e in corso sulla viabilità del territorio metropolitano, questo progetto rappresenta una componente fondamentale di educazione e informazione, che mira a formare cittadini più consapevoli e responsabili. Coinvolgere scuole, docenti e studenti significa agire sulle radici del cambiamento, perché la sicurezza nasce prima di tutto dai comportamenti”.

L’incontro segna l’inizio di un percorso concreto per rafforzare la cultura della sicurezza alla guida in tutto il territorio palermitano.

Quattro scuole coinvolte, spazio alla creatività degli studenti

Saranno quattro gli istituti scolastici coinvolti nel progetto:

  • IISS Ernesto Ascione di Palermo;
  • Liceo Classico Giuseppe Garibaldi di Palermo;
  • Liceo Francesco Scaduto di Bagheria;
  • Liceo Felicia e Peppino Impastato di Partinico.

Le attività previste combinano formazione, comunicazione e partecipazione attiva. Tra le azioni principali:

  • Formazione dei docenti, per inserire l’educazione alla sicurezza nei programmi scolastici;
  • Campagna informativa sui media locali e digitali, rivolta a studenti e famiglie;
  • Contest creativo per la produzione di contenuti multimediali sul tema della guida responsabile;
  • Laboratori e incontri sul territorio, per favorire il dialogo tra scuole, istituzioni e cittadini.

Un tavolo tecnico per coordinare strategie e azioni

A supervisionare il progetto sarà un Tavolo Tecnico formato da rappresentanti istituzionali, scolastici e sanitari: Rosi Pennino (Segreteria Tecnica della Città Metropolitana), Giuseppe Piazza (dirigente e referente ANCI), Angelo Alù (viceprefetto di Palermo), Concetta Garofalo (Ufficio Scolastico Regionale), Giuseppe La Manno (comandante della Polizia Metropolitana), insieme a esponenti dell’ASP di Palermo, del consorzio UNASCA e delle Autoscuole CSS.

Il progetto si inserisce in una strategia più ampia della Città Metropolitana, che affianca gli interventi sulla viabilità a politiche educative pensate per cambiare il modo in cui si vive la strada. Nelle prossime settimane prenderanno il via i percorsi formativi e il contest scolastico. L’obiettivo: costruire una cultura della sicurezza che parta dalle scuole e coinvolga l’intera comunità.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Innovation Island

Ascolta "Innovation island" su Spreaker.

Agricoltura

Ambiente

Global South Innovation 2025, il Sud piattaforma mediterranea dell’innovazione sostenibile
Romina Ferrante, 4 mesi fa 3 min

Il Mezzogiorno si candida a diventare snodo strategico tra Europa e Africa. A Maida, in provincia di Catanzaro, si è aperto il Global South Innovation 2025, forum internazionale che riunisce oltre cinquanta esperti, istituzioni e imprese per definire un nuovo modello di sviluppo per il Sud. L’obiettivo è ambizioso: trasformare il Mediterraneo in una piattaforma […]

Nuove regole UE per produttori di caffè, soia, legno e derivati
Brigida Raso, 11 mesi fa 4 min

L’Unione Europea, con il Regolamento (UE) 2023/1115, è stata chiara: nessun prodotto legato alla deforestazione potrà più essere commercializzato nel mercato europeo. L’obiettivo è ambizioso: proteggere le foreste, combattere il cambiamento climatico e fermare un processo che, dal 1990, ha cancellato 420 milioni di ettari di boschi nel mondo. Una perdita che non è solo […]

Sostenibilità è una leva di crescita, ma ancora pochi manager in Sicilia
economysicilia, 11 mesi fa 3 min

Si è svolto ieri a Catania, presso l’NH Hotel Parco degli Aragonesi, il primo appuntamento del programma “La sfida della sostenibilità – Stakeholders a confronto”, organizzato da Manageritalia Sicilia. Con oltre 120 partecipanti tra rappresentanti istituzionali, imprenditori e giovani universitari, l’evento dal titolo “Verso un futuro sostenibile” ha inaugurato un ciclo di incontri in cinque […]

Acque reflue in Sicilia: rischio sanzione Ue di 100 milioni
Brigida Raso, 11 mesi fa 5 min

La Sicilia è di nuovo nell’occhio del ciclone per una nuova emergenza ambientale: un progetto di depurazione contestato, lacune amministrative, e la concreta minaccia di sanzioni europee per 100 milioni di euro. La Commissione Europea ha recentemente lanciato un monito ufficiale all’Italia per il mancato rispetto delle normative comunitarie, e la Sicilia si ritrova ancora […]

Mutui, come risparmiare con la casa green
economysicilia, 1 anno fa 2 min

La casa green fa bene all’ambiente e anche al portafoglio. Nell’ultimo anno, complici le aspettative sul calo dei tassi di interesse e le offerte lanciate da alcune banche per cavalcare l’onda della direttiva Ue sull’efficientamento energetico degli immobili, il costo dei mutui per abitazioni di Classe A e B ha segnato una forte contrazione.  Secondo […]