A Palermo il progetto “Guida sicura senza rischi”: la sicurezza stradale parte dalle scuole

È stato avviato a Palazzo Comitini il Tavolo Tecnico del progetto “Safe Driving Without Risks – Guida sicura senza rischi”, promosso dalla Città Metropolitana di Palermo e finanziato da ANCI. Un’iniziativa che punta a trasformare la sicurezza stradale in una responsabilità condivisa, agendo sull’educazione fin dai banchi di scuola.

“La sicurezza stradale non è soltanto una questione di infrastrutture o di regole, ma una cultura collettiva da costruire giorno per giorno – ha dichiarato Nicola Vernuccio, direttore generale della Città Metropolitana, aprendo i lavori del tavolo tecnico – Accanto agli importanti investimenti già realizzati e in corso sulla viabilità del territorio metropolitano, questo progetto rappresenta una componente fondamentale di educazione e informazione, che mira a formare cittadini più consapevoli e responsabili. Coinvolgere scuole, docenti e studenti significa agire sulle radici del cambiamento, perché la sicurezza nasce prima di tutto dai comportamenti”.

L’incontro segna l’inizio di un percorso concreto per rafforzare la cultura della sicurezza alla guida in tutto il territorio palermitano.

Quattro scuole coinvolte, spazio alla creatività degli studenti

Saranno quattro gli istituti scolastici coinvolti nel progetto:

IISS Ernesto Ascione di Palermo;

Liceo Classico Giuseppe Garibaldi di Palermo;

Liceo Francesco Scaduto di Bagheria;

Liceo Felicia e Peppino Impastato di Partinico.

Le attività previste combinano formazione, comunicazione e partecipazione attiva. Tra le azioni principali:

Formazione dei docenti , per inserire l’educazione alla sicurezza nei programmi scolastici;

, per inserire l’educazione alla sicurezza nei programmi scolastici; Campagna informativa sui media locali e digitali, rivolta a studenti e famiglie;

sui media locali e digitali, rivolta a studenti e famiglie; Contest creativo per la produzione di contenuti multimediali sul tema della guida responsabile;

per la produzione di contenuti multimediali sul tema della guida responsabile; Laboratori e incontri sul territorio, per favorire il dialogo tra scuole, istituzioni e cittadini.

Un tavolo tecnico per coordinare strategie e azioni

A supervisionare il progetto sarà un Tavolo Tecnico formato da rappresentanti istituzionali, scolastici e sanitari: Rosi Pennino (Segreteria Tecnica della Città Metropolitana), Giuseppe Piazza (dirigente e referente ANCI), Angelo Alù (viceprefetto di Palermo), Concetta Garofalo (Ufficio Scolastico Regionale), Giuseppe La Manno (comandante della Polizia Metropolitana), insieme a esponenti dell’ASP di Palermo, del consorzio UNASCA e delle Autoscuole CSS.

Il progetto si inserisce in una strategia più ampia della Città Metropolitana, che affianca gli interventi sulla viabilità a politiche educative pensate per cambiare il modo in cui si vive la strada. Nelle prossime settimane prenderanno il via i percorsi formativi e il contest scolastico. L’obiettivo: costruire una cultura della sicurezza che parta dalle scuole e coinvolga l’intera comunità.