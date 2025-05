“PalermoWOW”: arriva la guida digitale che cambia il modo di visitare la città

Si chiama PalermoWOW ed è pronta a rivoluzionare il turismo nel capoluogo siciliano. Una web app innovativa, accessibile da qualsiasi dispositivo e progettata per far vivere Palermo in modo nuovo, coinvolgente e autentico. La presentazione ufficiale si terrà mercoledì 28 maggio alle ore 11:00, presso la Sala Stampa del Palazzo Palagonia.

L’obiettivo è ambizioso: offrire ai turisti – ma anche ai residenti – un’esperienza immersiva, capace di unire tecnologia, cultura e partecipazione attiva. PalermoWOW si presenta come uno strumento utile anche per operatori turistici, strutture ricettive e attività locali, in grado di valorizzare il patrimonio della città e creare nuove sinergie territoriali.

Tutto il meglio di Palermo in una sola app

Senza bisogno di download, PalermoWOW guida gli utenti attraverso un viaggio nella Palermo più autentica, unendo informazione e interattività. Tra le sue principali funzionalità:

?️ Mappa interattiva con centinaia di punti d’interesse geolocalizzati, descritti nei dettagli

con centinaia di punti d’interesse geolocalizzati, descritti nei dettagli ? Audioguide in 10 lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese, giapponese, arabo e portoghese) ricche di curiosità e aneddoti

(italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese, giapponese, arabo e portoghese) ricche di curiosità e aneddoti ?‍♀️ Percorsi tematici : storico, gastronomico, religioso, artistico e urbano

: storico, gastronomico, religioso, artistico e urbano ? Calendario eventi sempre aggiornato con sagre, mostre, concerti, festival e appuntamenti locali

sempre aggiornato con sagre, mostre, concerti, festival e appuntamenti locali ? Sconti esclusivi presso ristoranti, negozi e musei convenzionati

presso ristoranti, negozi e musei convenzionati ? Live chat multilingua per assistenza in tempo reale durante la visita

Un modello accessibile per ogni tipo di viaggiatore

PalermoWOW adotta un modello freemium: la versione base è gratuita e include la mappa e le schede dei punti d’interesse. Con la versione Premium, attualmente in promozione, si sbloccano tutte le funzioni avanzate: audioguide, percorsi tematici, sconti e assistenza diretta.

Una delle novità più interessanti è la possibilità di acquistare l’accesso Premium in anticipo e attivarlo solo all’arrivo in città – un’opzione pensata per chi pianifica con cura il proprio viaggio.

Non solo per i turisti

PalermoWOW è anche un alleato del territorio. La piattaforma si rivolge a un pubblico ampio:

Alle strutture ricettive , che possono offrire un servizio extra ai propri ospiti

, che possono offrire un servizio extra ai propri ospiti Alle attività commerciali , che trovano uno spazio promozionale all’interno dell’app

, che trovano uno spazio promozionale all’interno dell’app Alle guide turistiche , che possono utilizzarla come supporto durante i tour

, che possono utilizzarla come supporto durante i tour Ai residenti, che possono riscoprire la città con uno sguardo nuovo

Un progetto costruito in rete

PalermoWOW è il frutto di un lavoro condiviso con operatori locali, istituzioni culturali, associazioni e imprese. L’obiettivo è promuovere un turismo sostenibile, consapevole e rispettoso, che valorizzi l’identità di Palermo, generando benefici per tutta la comunità.

Disponibile da subito

La versione base è già disponibile gratuitamente sul sito ufficiale:

? www.palermowow.it

Per informazioni e contatti:

? info@palermowow.it

? Ufficio stampa – Palazzo Palagonia