Sicilia Economia - News di economia, turismo e agricoltura in Sicilia.

Home / Economia Sicilia
Pubblicato il: 25/09/2025

Pantelleria, l’aeroporto diventa tutto pubblico: Enac acquisisce la maggioranza della Gap Spa

ROMA – L’aeroporto di Pantelleria, presto intitolato a Giorgio Armani, passerà interamente sotto controllo pubblico. L’Enac, Ente nazionale per l’aviazione civile, ha infatti avviato un’operazione da circa 500 mila euro per acquisire il 51% della Gap Spa, la società che gestisce i servizi di terra dello scalo: assistenza ai vettori e ai passeggeri, manutenzione degli impianti, pulizie.

Attualmente la Gap Spa vede come primo azionista il Gruppo Save, che possiede il 49,82% delle quote e controlla anche gli scali di Venezia, Treviso, Verona e Brescia. Proprio questa quota passerà a Enac Servizi, la società partecipata dallo stesso Enac che già si occupa della gestione dell’aeroporto siciliano. L’operazione prevede anche l’acquisto di piccole partecipazioni da altri soci per arrivare alla maggioranza assoluta.

“Abbiamo ingaggiato un consulente indipendente che ha giudicato congrua e corretta l’offerta economica” ha spiegato Pierluigi Di Palma, presidente dell’Enac, aggiungendo che la delibera di acquisizione è ora all’esame della Corte dei conti.

L’obiettivo è una gestione diretta e completa dello scalo, con la garanzia di “servizi sempre migliori e spese contenute”, a beneficio soprattutto del turismo. I numeri confermano il potenziale di crescita: dai 165.118 passeggeri del 2019, Pantelleria è passata ai 203.536 del 2024, con un incremento del 23,3%.

Con questa mossa, l’Enac punta a rafforzare la strategia di sviluppo dell’aeroporto dell’isola, una porta d’accesso cruciale per il turismo nel Mediterraneo e destinata a portare il nome di uno dei suoi visitatori più celebri, Giorgio Armani.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Innovation Island

Ascolta "Innovation island" su Spreaker.

Agricoltura

Ambiente

Global South Innovation 2025, il Sud piattaforma mediterranea dell’innovazione sostenibile
Romina Ferrante, 3 mesi fa 3 min

Il Mezzogiorno si candida a diventare snodo strategico tra Europa e Africa. A Maida, in provincia di Catanzaro, si è aperto il Global South Innovation 2025, forum internazionale che riunisce oltre cinquanta esperti, istituzioni e imprese per definire un nuovo modello di sviluppo per il Sud. L’obiettivo è ambizioso: trasformare il Mediterraneo in una piattaforma […]

Nuove regole UE per produttori di caffè, soia, legno e derivati
Brigida Raso, 9 mesi fa 4 min

L’Unione Europea, con il Regolamento (UE) 2023/1115, è stata chiara: nessun prodotto legato alla deforestazione potrà più essere commercializzato nel mercato europeo. L’obiettivo è ambizioso: proteggere le foreste, combattere il cambiamento climatico e fermare un processo che, dal 1990, ha cancellato 420 milioni di ettari di boschi nel mondo. Una perdita che non è solo […]

Sostenibilità è una leva di crescita, ma ancora pochi manager in Sicilia
economysicilia, 10 mesi fa 3 min

Si è svolto ieri a Catania, presso l’NH Hotel Parco degli Aragonesi, il primo appuntamento del programma “La sfida della sostenibilità – Stakeholders a confronto”, organizzato da Manageritalia Sicilia. Con oltre 120 partecipanti tra rappresentanti istituzionali, imprenditori e giovani universitari, l’evento dal titolo “Verso un futuro sostenibile” ha inaugurato un ciclo di incontri in cinque […]

Acque reflue in Sicilia: rischio sanzione Ue di 100 milioni
Brigida Raso, 10 mesi fa 5 min

La Sicilia è di nuovo nell’occhio del ciclone per una nuova emergenza ambientale: un progetto di depurazione contestato, lacune amministrative, e la concreta minaccia di sanzioni europee per 100 milioni di euro. La Commissione Europea ha recentemente lanciato un monito ufficiale all’Italia per il mancato rispetto delle normative comunitarie, e la Sicilia si ritrova ancora […]

Mutui, come risparmiare con la casa green
economysicilia, 1 anno fa 2 min

La casa green fa bene all’ambiente e anche al portafoglio. Nell’ultimo anno, complici le aspettative sul calo dei tassi di interesse e le offerte lanciate da alcune banche per cavalcare l’onda della direttiva Ue sull’efficientamento energetico degli immobili, il costo dei mutui per abitazioni di Classe A e B ha segnato una forte contrazione.  Secondo […]