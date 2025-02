Per Dolfin nuova collaborazione con Clementoni

Per la prossima Pasqua arriva sulle tavole italiane il frutto della collaborazione tra due aziende dai valori condivisi come Clementoni e la siciliana Dolfin, la prima produttrice di giocattoli nelle Marche e la seconda siciliana e specializzata nella produzione di dolci. Dalla collaborazione è nato l’Uovo di Pasqua Crazy Chic. La qualità del cioccolato si sposa con un’esperienza pensata per divertire, ispirare e stimolare la creatività, grazie all’universo Crazy Chic, la linea di giocattoli creativi firmata Clementoni. Un mondo fatto di make-up, colori e stile dove ogni bambina può esprimere la propria personalità in modo giocoso e coinvolgente, nel pieno rispetto dei più alti standard di sicurezza. Si tratta di una tra le collezioni più amate dal pubblico che intercetta i trend in crescita come il mondo del make-up, della moda e dei gioielli, trasformandoli in occasioni per giocare e divertirsi insieme.

“Dolfin porta in questa unione l’arte del cioccolato, fatta di ingredienti selezionati, passione ed esperienza, allo stesso modo noi di Clementoni intendiamo contribuire con il valore del gioco creativo, un mondo di libertà, espressività e bellezza. Con la linea Crazy Chic vogliamo portare tutto questo anche nella tradizione pasquale, trasformando un momento speciale in un’occasione di gioco e scoperta”, commenta Guido Sciascia, Chief Marketing and R&D Officer di Clementoni. “Crediamo che la collaborazione con Clementoni attraverso il Brand Crazy Chic possa portare un “soffio” di novità nella ricorrenza Pasquale, ed in particolare nella collezione delle Uova Dolfin ‘25. Abbiamo fortemente voluto ed apprezzato, la possibilità di lavorare in sintonia tra due aziende italiane che sono protagoniste nei loro mercati di riferimento. Il nostro obiettivo principale è stato quello di innovare, donando alle famiglie magici momenti di felicità”, ha commentato Manuel Lucchetti, Direttore Commerciale Dolfin