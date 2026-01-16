Pippo Lupò nuovo presidente di Sicindustria Messina: continuità e rilancio per l’industria del territorio

Cambio al vertice di Sicindustria Messina. L’assemblea pubblica degli associati, riunita nel Salone della Borsa della Camera di Commercio, ha eletto Pippo Lupò, amministratore unico della Lupò Costruzioni srl, nuovo presidente della delegazione messinese per il quadriennio 2026-2029. Lupò subentra a Pietro Franza, del quale è stato vicepresidente vicario, raccogliendo un testimone segnato da anni complessi per il sistema produttivo locale.

Accanto al nuovo presidente, l’assemblea ha eletto Alessandra Iuculano (Opus Residential srl) nel ruolo di vicepresidente vicario e il nuovo Consiglio di delegazione, composto da rappresentanti di alcuni dei principali comparti industriali della provincia: Ivo Blandina (Comet srl), Alessandro Faranda (Montalbano Acque srl), Francesco Farilla (A2A Energiefuture spa), Nazzareno Foti (Bisazza Gangi srl), Mauro Giuffrè (Irritec spa), Alessandra Latino (Palumbo spa), Maurizio Rocco Maiorana (Impresa Maiorana srl), Mariano Perroni (Gestam srl), Gianluca Tornabene (Tom srl), Giuseppina Scurria (Scurria Calcestruzzi srl).

Una visione di continuità, con lo sguardo al futuro

Nel suo intervento programmatico, Lupò ha delineato una linea di continuità rispetto al lavoro svolto negli ultimi anni, affiancata da una strategia di rilancio fondata su coesione, innovazione e competitività. L’obiettivo dichiarato è accompagnare il sistema industriale messinese verso una fase di maggiore maturità, capace di affrontare le sfide della transizione economica e demografica che attraversano il territorio.

Le linee guida del mandato 2026-2029 si articolano attorno a sei direttrici strategiche: il consolidamento dei risultati raggiunti, con il rafforzamento dei servizi alle imprese e del ruolo di rappresentanza di Sicindustria; la promozione dell’innovazione e della sostenibilità, sostenendo la transizione tecnologica ed energetica, in particolare per le piccole e medie imprese e i settori tradizionali; la rigenerazione urbana e la valorizzazione del capitale umano, attraverso formazione continua, collaborazione con università e istituti tecnici e politiche attive per l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

Un capitolo centrale riguarda il lavoro in rete: sinergie tra imprese, sistema della formazione e istituzioni per ridurre il mismatch tra domanda e offerta di competenze e favorire lo sviluppo di filiere territoriali. A questo si affianca il rafforzamento della rappresentanza istituzionale sui tavoli che contano – politiche industriali, infrastrutture, semplificazione amministrativa – e il sostegno all’internazionalizzazione, con l’obiettivo di valorizzare il “Made in territorio” e accompagnare le aziende messinesi sui mercati esteri.

Infrastrutture, energia e blue economy al centro dell’agenda

Ampio spazio è stato dedicato ai temi considerati strategici per il futuro della provincia: infrastrutture materiali e immateriali, energia, blue economy, aree industriali e opportunità legate agli investimenti pubblici e privati. Questioni decisive non solo per la crescita economica, ma anche per contrastare il declino demografico e rafforzare l’attrattività del territorio messinese, che negli ultimi anni ha pagato un prezzo elevato in termini di spopolamento e perdita di capitale umano.

«Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e spirito di servizio – ha dichiarato Lupò – e ringrazio i colleghi che mi hanno accordato la loro fiducia. Ringrazio il presidente uscente Pietro Franza per il lavoro svolto in anni segnati da sfide complesse e il presidente di Sicindustria Luigi Rizzolo per il costante supporto. Lavoreremo in continuità, ma con uno sguardo rivolto al futuro, per rendere il nostro sistema industriale più competitivo, sostenibile e capace di creare occupazione».

«A Pippo – ha commentato Rizzolo – rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro. Sono certo che saprà guidare Sicindustria Messina con competenza e visione, rafforzando il ruolo dell’associazione e contribuendo allo sviluppo del territorio. La delegazione di Messina rappresenta un tassello fondamentale per la crescita dell’intero sistema industriale siciliano».

Il sostegno di Sicindustria regionale e del sindacato

Parole di apprezzamento sono arrivate anche dal presidente regionale di Sicindustria, Luigi Rizzolo, che ha definito la delegazione messinese «un tassello fondamentale per la crescita dell’intero sistema industriale siciliano», esprimendo fiducia nella capacità del nuovo presidente di rafforzarne il ruolo.

Un messaggio di auguri è giunto anche dalla Cisl Messina. Il segretario generale Antonino Alibrandi ha sottolineato l’importanza di una collaborazione strutturata tra associazioni datoriali e organizzazioni sindacali per rendere attrattivo il territorio e migliorare non solo la quantità, ma soprattutto la qualità del lavoro. Alibrandi ha richiamato la necessità di investimenti seri e programmati, evitando una dispersione incontrollata delle risorse, e di un utilizzo produttivo delle aree industriali e artigianali, a partire da Milazzo.

Il riferimento è a un modello di sviluppo fondato su partecipazione, legalità e sicurezza, capace di garantire che i flussi di risorse pubbliche e private vadano a imprese realmente radicate sul territorio e in grado di generare occupazione stabile e ricadute economiche durature.

Una fase decisiva per il territorio

L’elezione di Pippo Lupò apre dunque una fase delicata ma potenzialmente decisiva per Sicindustria Messina. In un contesto segnato da transizioni complesse – energetica, industriale e demografica – la sfida sarà trasformare visione e programmazione in azioni concrete, mettendo a sistema imprese, istituzioni e corpi intermedi per rilanciare il ruolo produttivo della provincia nello scenario siciliano e mediterraneo.