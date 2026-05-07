Polara porta l’Infiorata di Noto nel mondo con una limited edition

Polara rafforza il proprio legame con la Sicilia e guarda sempre di più ai mercati internazionali. La storica azienda fondata nel 1953, marchio siciliano nella distribuzione di bevande, presenta la limited edition “Infiorata di Noto 2026”, una collezione di bottiglie d’autore pensata per celebrare uno degli appuntamenti più riconoscibili della cultura dell’Isola e portarlo oltre i confini regionali.

L’iniziativa arriva in una fase di crescita per l’azienda, che ha chiuso il 2025 con un fatturato di 15,8 milioni di euro, in aumento del 10% rispetto all’anno precedente. Un risultato sostenuto anche dalla vocazione internazionale del marchio: Polara esporta oggi in oltre 50 Paesi, con una quota export pari al 30% del fatturato, tra Europa e mercati extraeuropei.

Nel 2025 prodotte 55 milioni di bottiglie

I numeri confermano il consolidamento del gruppo nel mercato delle bevande “Made in Sicily”. Nel corso del 2025 Polara ha prodotto 55 milioni di bottiglie, di cui 30 milioni in vetro e 25 milioni in Pet.

Il fatturato è distribuito in modo equilibrato tra i principali canali commerciali: il 35% arriva dal settore Retail-Discount, mentre un’altra quota del 35% è generata dal comparto Horeca-Food service. Su questa base industriale e commerciale si innesta ora un’operazione che unisce prodotto, territorio e comunicazione internazionale.

Bottiglie d’autore per raccontare Noto

La nuova edizione limitata sarà lanciata in occasione dell’Infiorata di Noto, in programma dal 15 al 19 maggio 2026. Le bottiglie riprendono motivi, geometrie e colori delle composizioni floreali che ogni anno trasformano via Nicolaci, nel cuore della città barocca, in un grande tappeto artistico.

Noto, insieme alle altre città tardobarocche del Val di Noto, è stata inserita nel 2002 nella lista dei patrimoni dell’umanità dell’Unesco. Polara sceglie dunque uno dei simboli più forti dell’identità culturale siciliana per costruire una collezione destinata ai mercati italiani ed esteri.

Il progetto coinvolge giovani talenti della creatività, chiamati a reinterpretare l’eredità dei maestri infioratori attraverso un linguaggio contemporaneo. Il risultato è una linea di etichette che trasforma le bottiglie in piccoli oggetti da collezione, mantenendo al centro il richiamo alla tradizione artistica di Noto.

Chinotto, limonata e mandarino verde

La collezione “Infiorata di Noto 2026” riguarda tre referenze simbolo dell’universo Polara: Chinotto di Sicilia, Limonata di Sicilia e Mandarino Verde di Sicilia. Prodotti che valorizzano materie prime locali e puntano a raccontare, anche attraverso il packaging, profumi, colori e identità dell’Isola.

L’operazione si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione del territorio, in cui l’azienda lega la propria crescita commerciale alla promozione delle eccellenze culturali siciliane.

Polara: «Valorizzare la Sicilia oltre i suoi confini»

«Abbiamo voluto rendere omaggio a una delle espressioni più alte della cultura siciliana, cercando di contribuire a valorizzare l’Infiorata di Noto oltre i confini dell’Isola e facendola conoscere a un pubblico sempre più ampio», dichiara Giuseppe Polara, responsabile commerciale dell’azienda.

«L’Infiorata di Noto rappresenta per noi non solo una tradizione, ma un patrimonio di creatività e identità che merita di essere valorizzato a livello internazionale. Attraverso queste bottiglie raccontiamo una Sicilia autentica, fatta di bellezza, qualità e radici profonde. È compito di chi fa impresa valorizzare la bellezza delle proprie origini e del proprio territorio».

Con questa limited edition, Polara prova così a superare il perimetro del prodotto alimentare e a costruire un racconto più ampio, dove industria, cultura e creatività diventano strumenti di promozione della Sicilia sui mercati globali. Le bottiglie saranno disponibili in edizione limitata nei principali canali distributivi, in Italia e all’estero.