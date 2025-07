Premio Innovazione Sicilia 2025: al via la terza edizione

Torna il Premio Innovazione Sicilia, il riconoscimento che valorizza il coraggio di chi scommette sul cambiamento e sull’innovazione per generare impatto reale sul territorio. Giunto alla sua terza edizione, l’iniziativa si rivolge a studenti, startup, imprese, enti e innovatori di ogni tipo, chiamati a proporre idee e progetti capaci di creare valore per la Sicilia.

Due percorsi, una visione comune

Il Premio prevede due distinti percorsi di partecipazione:

Early , pensato per chi è ancora nelle fasi iniziali del progetto e ha bisogno di rafforzare la propria idea;

, pensato per chi è ancora nelle fasi iniziali del progetto e ha bisogno di rafforzare la propria idea; Advanced, riservato a chi ha già validato il proprio prodotto o servizio e guarda ora alla fase di crescita e scalabilità.

In entrambi i casi, il focus è chiaro: sostenere l’innovazione che nasce dal basso e che ha il potenziale per trasformare la Sicilia in un laboratorio diffuso di futuro.

Cosa si vince?

Il Premio non è solo un riconoscimento simbolico, ma un trampolino concreto per lo sviluppo:

i vincitori del percorso Advanced riceveranno un piano personalizzato di marketing e comunicazione;

riceveranno un piano personalizzato di marketing e comunicazione; quelli dell’Early beneficeranno di sessioni di coaching strategico per rafforzare la propria idea.

Come partecipare

Le candidature aprono il 30 luglio e resteranno attive fino al 15 ottobre 2025. Basteranno pochi passaggi sulla piattaforma online dedicata per presentare il proprio progetto, con l’accompagnamento nella scelta della categoria più adatta.

Il gran finale: 21 novembre a Palermo

Il percorso si concluderà con l’evento finale in programma per il 21 novembre 2025 a Palermo, dove i progetti selezionati saranno protagonisti di una giornata dedicata al racconto dell’innovazione siciliana, tra mentoring, networking e visibilità.

Un’opportunità da cogliere

Il Premio Innovazione Sicilia si conferma non solo come una vetrina per le migliori idee, ma come una reale occasione di crescita, confronto e sviluppo per chi immagina un futuro diverso per la propria terra.

Resta connesso. L’innovazione parte da te.