QANAT, in Sicilia 17 posti per giovani imprese e progetti innovativi

Dieci giovani imprese siciliane potranno accedere a servizi di consulenza e innovazione per 32.500 euro ciascuna. Altri sette gruppi avranno undici mesi per trasformare un progetto in un’azienda con sede nell’Isola. Parte da questi numeri la prima selezione di QANAT, il Polo Innovazione Mediterranea finanziato dalla Regione Siciliana e guidato da PwC con I3P, l’incubatore del Politecnico di Torino, e la palermitana Develhope. Le candidature scadono alle 13 del 24 novembre. I due programmi dovrebbero partire a gennaio 2027.

L’agroalimentare è il settore su cui il polo punta in via prioritaria. Il programma prevede attività di consulenza e incontri con centri di ricerca, investitori e potenziali partner industriali. Per un’impresa che sviluppa una tecnologia per la filiera alimentare, il risultato di quegli incontri può essere molto concreto. Un produttore o un trasformatore disposto a sperimentarla nei propri impianti può diventare il primo cliente.

Quanto vale il programma per le imprese

Per le dieci aziende selezionate sono previsti sei mesi di accelerazione e tre di accompagnamento successivo. Nei primi sei mesi si lavorerà sul modello di business, sulla maturità della tecnologia e sull’accesso al mercato. Il valore dei servizi è di 32.500 euro per impresa. Per la fase successiva il programma prevede inoltre 16.404 euro di agevolazione in regime de minimis, alle condizioni stabilite dall’avviso.

Possono candidarsi micro, piccole e medie imprese innovative costituite da non più di 60 mesi. Devono avere una sede legale o un’unità operativa attiva in Sicilia, oppure impegnarsi ad attivarla prima dell’avvio delle attività.

Per i sette gruppi di aspiranti imprenditori, il percorso di incubazione vale 18.571,43 euro per progetto. Durante gli undici mesi i partecipanti dovranno verificare la fattibilità dell’idea, definire il piano d’impresa e costituire una società con sede legale o operativa nell’Isola. La validazione del piano e del progetto di investimento è una delle condizioni per accedere alle agevolazioni.

I fondi regionali e il ruolo dei partner

Con il decreto 2995 del 19 ottobre 2026, il Dipartimento regionale delle Attività produttive ha concesso in via provvisoria al raggruppamento che realizza il polo un contributo di 178.150 euro, pari al 50% della spesa ammessa a sovvenzione. Il finanziamento rientra nella strategia Open Innovation Sicilia e grava sull’azione 1.1.3 del FESR 2021-2027, dedicata alla realizzazione e al potenziamento degli spazi per l’innovazione.

PwC Business Services, capofila dell’associazione temporanea di scopo, seguirà la consulenza aziendale e i rapporti con il sistema produttivo. I3P curerà l’incubazione, l’accelerazione e i collegamenti con la ricerca. Develhope lavorerà sulle competenze digitali e sulle applicazioni tecnologiche, comprese quelle basate sull’intelligenza artificiale. Il bando apre anche a progetti nelle scienze della vita, nell’energia, nell’ambiente e nella gestione delle risorse naturali.

La prova dei primi clienti

La ricaduta economica del polo si potrà misurare quando i gruppi avranno costituito le nuove società e le imprese selezionate avranno cominciato a vendere. Nell’agroalimentare, un primo riscontro sarà il numero di aziende agricole e di trasformazione che accetteranno di provare le soluzioni sviluppate. Da quelle sperimentazioni potranno arrivare contratti, investimenti e collaborazioni che proseguano dopo i mesi di consulenza. Con 17 posti disponibili, è soprattutto da questi accordi che dipenderà la possibilità di coinvolgere una parte più ampia della filiera siciliana.

Le attività si svolgeranno in formula ibrida, con incontri in presenza soprattutto a Palermo. Il lancio è previsto a dicembre. Avviso e modulistica sono disponibili sul sito di QANAT.