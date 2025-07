Riapre il Museo Minà Palumbo: cultura, scienza e partecipazione nel cuore delle Madonie

Castelbuono – È la comunità il cuore pulsante del nuovo Museo Naturalistico “Minà Palumbo” di Castelbuono in provincia di Palermo, riaperto al pubblico dopo un attento e profondo intervento di riqualificazione. La cultura scientifica torna ad abitare un luogo simbolico delle Madonie, oggi restituito non solo come spazio museale, ma come presidio condiviso, inclusivo e dinamico, pensato per la cittadinanza e per i visitatori. Un grande evento partecipato da famiglie, studenti, studiosi e istituzioni ha celebrato questa nuova fase, rendendo il museo un punto di riferimento per la vita culturale del territorio.

Un museo rigenerato per il territorio

Il progetto di riallestimento non è stato solo un lavoro di aggiornamento scientifico e tecnologico, ma una vera e propria rigenerazione culturale, che ha visto il coinvolgimento diretto di professionisti, enti, imprese locali e della comunità. Un progetto museografico pensato dal presidente del Museo, Michele Spallino, e portato avanti con contenuti redatti dal direttore Salvino Leone e con la collaborazione dell’intero CdA dell’istituzione (Franco Toscano, Rosario Schicchi e Fabio Lo Valvo), ridefinendo completamente i criteri di presentazione delle collezioni storiche e naturalistiche.

Tre nuove sezioni – la Galleria Minà, la sala della Biodiversità e una Pinacoteca d’arte contemporanea a tema ambientale curata da Francesco Piazza – arricchiscono il percorso espositivo. Quest’ultima, frutto di donazioni e residenze artistiche, rende il museo un crocevia tra arte, scienza e impegno civile.

Un museo per tutti: accessibilità e innovazione

Il museo diventa oggi un luogo di incontro, conoscenza e partecipazione grazie a un progetto museografico che mette al centro l’accessibilità e la fruibilità. Lo studio milanese Dotdotdot, incaricato della direzione artistica e multimediale, ha realizzato postazioni interattive, diorami digitali, audioguide, testi in braille, percorsi tattili e strumenti visivi ad alta leggibilità. L’obiettivo: rendere la visita un’esperienza inclusiva e coinvolgente, per ogni età e ogni tipo di esigenza.

Accanto all’allestimento fisico, realizzato da Inera srl e Grassi Design srl, la progettazione e la direzione dei lavori sono state affidate a Komedia srl, sotto il coordinamento generale di BIA srl. Un lavoro corale che ha saputo mettere insieme competenze tecniche e visione culturale.

La scienza raccontata con nuovi strumenti

Il museo conserva l’imponente patrimonio raccolto da Francesco Minà Palumbo – campioni faunistici, botanici, geologici e paleontologici – ma lo racconta oggi con un linguaggio aggiornato e stratificato. Diorami rinnovati, sezioni didattiche, e un focus sul metodo di lavoro dello scienziato castelbuonese permettono una fruizione attiva e stimolante, pensata in particolare per scuole e famiglie.

In questo nuovo corso, il museo non si limita a esporre: invita a esplorare, scoprire, interrogarsi. Diventa luogo vivo di educazione, dialogo e riflessione su temi ambientali e scientifici.

Una festa per la comunità

L’inaugurazione del 19 luglio è stata una vera festa collettiva. La comunità di Castelbuono ha risposto con entusiasmo, riempiendo gli spazi del museo insieme a ricercatori, operatori culturali e rappresentanti istituzionali. A sottolineare il legame tra cultura e territorio, l’azienda dolciaria Fiasconaro ha offerto un banchetto ispirato alla biodiversità delle Madonie, presentando in anteprima una linea di prodotti e liquori con etichette illustrate ispirate all’Iconografia di Minà Palumbo.

Cultura, scienza e futuro

Con il sostegno delle politiche culturali promosse dal PNRR, il Museo Naturalistico Minà Palumbo diventa oggi modello di rigenerazione culturale per le aree interne: un luogo dove la memoria scientifica incontra l’innovazione, dove la bellezza naturale delle Madonie dialoga con le urgenze ambientali contemporanee, e dove la cultura è bene comune, costruito insieme.

Il nuovo Minà Palumbo non è solo un museo: è un simbolo di come la cultura possa rinascere dalla partecipazione, rafforzare il senso di appartenenza e contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio.