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Pubblicato il: 28/10/2026

Si conclude “Safe Driving Without Risks”: bilancio positivo per i controlli della Polizia Metropolitana di Palermo

Si è concluso il progetto “Safe Driving Without Risks – Guida Sicura Senza Rischi” della Città Metropolitana di Palermo, nel corso del quale il Corpo di Polizia Metropolitana ha realizzato numerose attività dedicate alla diffusione della cultura della legalità e alla prevenzione dell’incidentalità stradale.

“Safe Driving Without Risks” è un’iniziativa rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, nell’ambito del progetto nazionale “Mobilità Sicura”, realizzato in collaborazione tra il Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e l’Unione Province d’Italia.

Il progetto ha affiancato alle attività informative e formative negli istituti scolastici della Città Metropolitana di Palermo specifiche attività di osservazione, prevenzione e controllo sul territorio. L’obiettivo è un’azione coordinata, non limitata all’accertamento delle violazioni, ma orientata alla riduzione dei comportamenti a rischio e alla diffusione di una maggiore consapevolezza in materia di sicurezza stradale.

In questo contesto, il Comando di Polizia Metropolitana di Palermo ha svolto una serie di controlli stradali sul territorio, di cui si presentano i risultati di seguito.

Dove e come si è operato

Tra il 29 maggio e il 24 settembre 2026 il personale del Comando ha effettuato servizi mirati alla prevenzione e al contrasto delle violazioni in materia di circolazione stradale. I controlli si sono svolti su siti individuati in precedenza, nelle fasce orarie serali e notturne, in prossimità dei luoghi e delle aree a maggiore aggregazione giovanile, con particolare attenzione alle arterie stradali limitrofe.

I servizi hanno interessato i comuni di Terrasini, Isola delle Femmine, Capaci, Palermo, Aspra, Bagheria, Santa Flavia e Casteldaccia.

Le attività hanno riguardato:

  • posti di controllo sulle principali arterie di collegamento con i luoghi di aggregazione;
  • verifica del rispetto delle norme di comportamento previste dal Codice della Strada;
  • controllo dei documenti di guida e di circolazione;
  • accertamenti sull’utilizzo dei dispositivi di sicurezza;
  • contrasto delle condotte pericolose alla guida;
  • sensibilizzazione degli utenti della strada sui comportamenti corretti;
  • controlli finalizzati alla verifica delle condizioni psicofisiche dei conducenti.

I numeri del progetto

  • 41 servizi di controllo effettuati
  • 27 pattuglie impiegate
  • 17 operatori coinvolti
  • 287,26 ore di servizio dedicate al progetto
  • 215 veicoli controllati
  • 21 violazioni relative all’utilizzo dei dispositivi di sicurezza
  • 28 conducenti sottoposti a pre-test alcolemico, tutti con esito negativo
  • nessuna violazione per l’uso del telefono durante la guida

Prevenzione prima della sanzione

Da queste attività è emerso con chiarezza che l’efficacia dei controlli non va misurata solo sul numero di violazioni accertate, ma anche sulla capacità di dissuadere comportamenti pericolosi prima che si verifichino. Il mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza resta una delle infrazioni più frequenti riscontrate e, per questo, richiede il mantenimento di un’adeguata attività di vigilanza e informazione.

I 28 pre-test alcolemici non hanno evidenziato situazioni da contestare, ma hanno svolto una funzione preventiva e deterrente, accrescendo la percezione di controllo sul territorio. Proprio i controlli alcolemici rientrano tra le azioni maggiormente orientate alla tutela dell’incolumità pubblica, poiché la guida in stato di ebbrezza costituisce uno dei principali fattori di rischio correlati ad incidenti stradali con conseguenze gravi o mortali.

È importante sottolineare l’assenza di violazioni accertate per l’uso del cellulare alla guida. Il dato, riferito ai soli controlli del progetto, può essere letto come indice di una maggiore sensibilizzazione degli utenti rispetto ai rischi della distrazione.

La presenza visibile e costante degli operatori ha inoltre rafforzato la percezione della Polizia Metropolitana come soggetto istituzionale impegnato non solo nella vigilanza, ma anche nella prevenzione, nell’educazione alla legalità e nella tutela della sicurezza della collettività.

I controlli effettuati dal Comando confermano il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto “Safe Driving Without Risks – Guida Sicura senza rischi”, sia per quanto riguarda la prevenzione, sia in termini di controllo del territorio.

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