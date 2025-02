San Marco d’Alunzio: entro l’anno nasce l’albergo diffuso

San Marco di Alunzio, incastonata nel cuore della provincia di Messina, si prepara a diventare un punto di riferimento per il turismo sostenibile grazie al progetto dell’Albergo Diffuso Borgo San Marco. Questa iniziativa, realizzata con un investimento di 3 milioni di euro dal Gruppo BCC Iccrea, in collaborazione con BCC della Valle del Fitalia, segna un nuovo capitolo nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale della località.

Un Progetto Che Va Oltre l’Ospitalità

L’iniziativa prevede la creazione di una società dedicata alla gestione del progetto, che vedrà la nascita di 29 alloggi indipendenti distribuiti lungo il suggestivo borgo. Il complesso comprenderà anche un moderno centro benessere di oltre 300 metri quadri, studiato per offrire un’esperienza completa e di alta qualità ai visitatori. Biagio Todaro, responsabile del progetto, spiega:

“L’Albergo Diffuso non è solo un’offerta ricettiva, ma un modo per restituire vitalità al nostro borgo, creando un punto d’incontro tra passato e futuro. Vogliamo offrire ai visitatori un’esperienza che va oltre il semplice soggiorno, valorizzando la memoria storica del territorio e al contempo promuovendo un turismo sostenibile e innovativo.”

Un Territorio Premiato e Attento alla Sostenibilità

San Marco di Alunzio ha recentemente ottenuto importanti riconoscimenti che sottolineano la sua eccellenza sotto diversi punti di vista. Nel novembre 2024, il Comune è stato insignito della Bandiera Arancione dal Touring Club Italiano, un attestato che premia non solo il patrimonio storico, culturale e ambientale, ma anche la qualità dell’accoglienza offerta ai turisti. Inoltre, nel 2023 il comune ha ottenuto il rating ESG da ESG Portal, riconoscimento che attesta l’impegno nella gestione delle emissioni di CO₂, l’efficienza energetica, la promozione dell’occupazione e delle pari opportunità, e la cura dell’etica e della protezione dei dati.

Emanuele Miracula, amministratore di Borgo San Marco, dichiara con entusiasmo:

“San Marco d’Alunzio si candida a diventare un paese a forte vocazione turistica. È il momento di mettere in luce il valore del nostro territorio, stimolando crescita, sviluppo e occupazione locale, grazie a progetti ambiziosi e innovativi.”

Il Ruolo Fondamentale del Gruppo BCC Iccrea

Il supporto del Gruppo BCC Iccrea è stato determinante per dare vita a questa operazione. Come maggiore gruppo bancario cooperativo in Italia, il Gruppo si impegna a sostenere lo sviluppo economico locale e ad accompagnare le nuove imprese nelle loro start-up. Leone Lazzara, Vice Direttore Generale Vicario di BCC Valle del Fitalia, evidenzia:

“L’operazione Borgo San Marco rientra perfettamente nella nostra missione di sostegno al territorio. Collaborare con realtà imprenditoriali e investire in progetti che uniscono innovazione, storia e sostenibilità è la nostra risposta concreta alle esigenze di crescita del territorio.”

Anche Carlo Napoleoni, responsabile della divisione impresa, sottolinea l’importanza dell’impegno del Gruppo nel settore turistico:

“Il nostro obiettivo è supportare aziende alberghiere e operatori del settore in Sicilia e nel resto del Paese, valorizzando il Made in Italy e contribuendo al PIL nazionale attraverso investimenti strategici nel turismo.”

Un Ponte tra Passato e Futuro

Il progetto dell’Albergo Diffuso Borgo San Marco non si limita a incrementare l’offerta ricettiva, ma si configura come un vero e proprio ponte tra il passato e il futuro. San Marco di Alunzio, con le sue radici storiche che affondano nel XIII secolo – periodo in cui sorgeva il ‘ghetto ebraico aluntino’ – diventa il palcoscenico ideale per sperimentare una nuova formula di accoglienza turistica. L’obiettivo è quello di far sentire ogni visitatore non solo come un turista, ma come un residente temporaneo, in grado di vivere a pieno la storia e le tradizioni locali.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di rilancio del territorio, già evidenziato da altri importanti investimenti, come quello realizzato a Noto, dove il Gruppo BCC Iccrea, insieme a BCC Pachino, ha investito 15 milioni di euro per la trasformazione di Palazzo Castelluccio in un luxury boutique hotel del Gruppo Rocco Forte.

Uno Sguardo al Futuro

Con l’apertura dell’Albergo Diffuso Borgo San Marco prevista entro la fine dell’anno, San Marco di Alunzio si prepara ad accogliere visitatori da ogni parte del mondo, offrendo un’esperienza unica che unisce la ricchezza della storia locale a una visione innovativa del turismo. La sinergia tra pubblico e privato, sostenuta dall’impegno del Gruppo BCC Iccrea, promette di creare un modello virtuoso per lo sviluppo economico e culturale della regione.

In questo contesto, il progetto rappresenta un esempio di come la valorizzazione del territorio e l’attenzione alla sostenibilità possano contribuire significativamente alla crescita economica e alla promozione del Made in Italy, garantendo un futuro luminoso per le comunità locali e per l’intero settore turistico.