Santa Venerina: cittadinanza onoraria a Pippo Caffo, padre del Vecchio Amaro del Capo

La 28ª edizione di EnoEtna, in programma dal 26 al 28 settembre, avrà quest’anno un momento speciale: la cittadinanza onoraria a Giuseppe “Pippo” Caffo, presidente del Gruppo Caffo 1915 e artefice del successo mondiale del Vecchio Amaro del Capo. La cerimonia ufficiale si terrà domenica 28 settembre alle 17 in Consiglio comunale, seguita da un talk show con le istituzioni regionali e gli operatori del vino e della distillazione.

Un figlio di Santa Venerina diventato leader mondiale

Nato nel 1945 proprio a Santa Venerina, Caffo ha saputo trasformare la piccola distilleria di famiglia in un gruppo industriale con sedi in Italia e all’estero, capace di produrre oltre 12 milioni di bottiglie l’anno. Trasferitosi da giovane a Limbadi, in Calabria, ha guidato una crescita che oggi conta centinaia di dipendenti e una rete commerciale che porta il celebre amaro in mercati di tutto il mondo: dagli Stati Uniti al Giappone, dall’Australia all’Argentina.

«Pippo Caffo ha fatto tanto per Santa Venerina – ha commentato il sindaco Santo Raciti –. Si è trasferito in Calabria, ma non ha mai dimenticato il legame con la sua città natale, che rivendica sempre con orgoglio». Il sindaco ha ricordato anche il progetto di ristrutturazione della prima fabbrica di famiglia, destinata a diventare un museo della distillazione e della storia locale.

Un territorio con il profumo degli alambicchi

La storia di Caffo s’intreccia con quella di Santa Venerina, “paese di alambicchi”. Tra Ottocento e Novecento, grazie alle uve etnee, agli agrumi e alle erbe officinali, il paese divenne un polo della distillazione: grappe, rosoli e amari partivano dal vicino porto di Riposto per raggiungere mezza Europa. Ancora oggi una delle vie principali si chiama Via Stabilimenti, testimonianza di un passato industriale che ha lasciato un segno profondo.

In questo contesto, nel 1915 il capostipite Giuseppe Caffo rilevò un’antica distilleria, dando avvio a una saga imprenditoriale che lega Santa Venerina alla nascita di uno dei marchi italiani più conosciuti nel mondo dei liquori.

EnoEtna, il palcoscenico del vino e delle eccellenze

La cornice di EnoEtna conferma il legame fra il vulcano e i prodotti della sua terra. Dal 26 al 28 settembre Palio nazionale delle botti, cooking show, degustazioni guidate e spettacoli faranno da filo conduttore a una manifestazione che celebra le eccellenze vitivinicole e gastronomiche dell’Etna.

Con la cittadinanza onoraria a Pippo Caffo, Santa Venerina riconosce non solo un imprenditore di successo, ma un ambasciatore della sua identità produttiva e culturale, proiettando una lunga tradizione nel futuro dei mercati globali.