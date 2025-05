Sicilia e Stati Uniti sempre più vicini: al via voli diretti da Catania e Palermo per New York

CATANIA/PALERMO – È decollato il 23 maggio dall’aeroporto di Catania il primo volo diretto di Delta Air Lines con destinazione New York-JFK, inaugurando ufficialmente la nuova tratta che collegherà quotidianamente la Sicilia orientale alla metropoli statunitense per tutta la stagione estiva. Poche ore dopo, anche Palermo ha celebrato il suo “battesimo intercontinentale” con il primo volo diretto United Airlines per New York/Newark, operato tre volte a settimana.

Due rotte storiche che segnano un passo deciso verso l’internazionalizzazione della Sicilia, rafforzando le connessioni tra l’isola e gli Stati Uniti, storicamente legate da flussi migratori, affari e turismo.

Torrisi (SAC): “Un ponte tra due mondi”

«Catania si apre ancora di più al mondo – ha dichiarato Nico Torrisi, AD di SAC – con la forza della sua accoglienza, bellezza e vocazione internazionale. Questo volo non è soltanto una nuova rotta aerea. È un ponte che unisce due mondi, due culture, due comunità legate da affetti, affari e da una lunghissima storia».

L’inaugurazione è stata celebrata nello scalo etneo con il tradizionale taglio del nastro alla presenza, tra gli altri, di Cordell Campbell, Field Director Operation EMEAI di Delta. Il collegamento diretto faciliterà viaggi di lavoro, scambi culturali e, soprattutto, attrarrà nuovi flussi turistici dagli Stati Uniti verso l’area sud-orientale della Sicilia.

United Airlines fa il suo debutto a Palermo: “Giornata storica”

Nel capoluogo siciliano, è stata United Airlines a segnare un altro traguardo. «Oggi è una giornata storica per l’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino e per tutta la Sicilia», ha dichiarato Salvatore Burrafato, presidente di Gesap. «Questa nuova rotta rappresenta un investimento strategico, frutto di anni di dialogo con una delle compagnie aeree più prestigiose al mondo».

Con il collegamento diretto Palermo–New York/Newark, United diventa la prima compagnia aerea statunitense a operare voli diretti dalla Sicilia occidentale agli Stati Uniti. Una scelta che, secondo Burrafato, «rafforzerà l’accessibilità della Sicilia al mercato nordamericano e contribuirà alla crescita economica del territorio».

Una strategia globale: l’espansione record di United

La nuova rotta da Palermo rientra nella più ampia espansione transatlantica di United Airlines, che quest’estate aggiunge nove nuove rotte e sei nuove destinazioni europee. Oltre a Palermo, tra le nuove tratte inedite ci sono Nuuk (Groenlandia), Bilbao (Spagna), Madeira e Faro (Portogallo). La compagnia amplia anche la propria presenza da Washington D.C., con nuovi collegamenti verso Dakar (Senegal), Nizza e Venezia.

United è attualmente la compagnia aerea statunitense con la più ampia rete internazionale, offrendo 800 voli giornalieri verso 140 destinazioni globali, di cui 32 non servite da altri vettori americani.