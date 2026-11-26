Madonie e Nebrodi puntano sull’economia delle produzioni di montagna

Costruire nuovi canali commerciali per le imprese agroalimentari di montagna, intercettare la domanda turistica e rafforzare il rapporto tra ricerca scientifica e sistema produttivo. Sono i temi attorno ai quali ruota «Agricoltura, cibo e montagna – Il gusto delle alte terre tra scienza, tradizione e innovazione», la manifestazione in programma da domani, 27 novembre, a domenica 29 novembre al SanLorenzo Mercato di Palermo.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea e dall’Università degli Studi di Palermo, mette al centro le economie delle Madonie e dei Nebrodi, due territori nei quali il patrimonio agroalimentare può rappresentare una leva di sviluppo per le comunità locali.

Il confronto coinvolgerà imprese, università, consorzi di tutela, operatori turistici e rappresentanti istituzionali. Accanto agli appuntamenti destinati al pubblico, il programma prevede incontri commerciali tra produttori e operatori del settore. Undici espositori saranno presenti nel Villaggio Gastronomico, con spazi dedicati anche alle produzioni certificate Dop e Igp. Completano il programma cinque masterclass, quattro dimostrazioni di cucina e tre dibattiti.

Venerdì 27 novembre, le prospettive economiche delle aree montane

Il primo confronto, in programma alle 11, dopo la presentazione della manifestazione prevista alle 10.30, riguarderà il contributo dell’agricoltura, della gastronomia e della comunicazione allo sviluppo delle aree montane.

Ne discuteranno Fulvio Bellomo, dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Agricoltura, Giuseppe Ferrarello e Domenico Barbuzza, presidenti rispettivamente dei Parchi delle Madonie e dei Nebrodi, Domenico Di Stefano, presidente di DOS Sicilia, Mario Cicero e Dario Costanzo, presidente e direttore del GAL ISC Madonie.

Al confronto parteciperanno anche Dario Mirri, fondatore di SanLorenzo Mercato, Salvatore Cicco, presidente della Strada dei Vini e dei Sapori delle Madonie sui percorsi della Targa Florio, Paolo Inglese, docente dell’Università di Palermo, e due studenti dei corsi di studio STAL e Comunicazione per l’Enogastronomia.

Uno dei nodi riguarda la valorizzazione economica della biodiversità agricola. La conservazione delle varietà tradizionali passa anche dalla possibilità di costruire un mercato per queste produzioni, garantendo agli agricoltori una prospettiva economica.

A questo tema sarà dedicata la masterclass delle 16, organizzata dal GAL ISC Madonie, con Rosario Schicchi, direttore dell’Orto botanico dell’Università di Palermo, ed Enzo Barbieri, chef di Altomonte ed esperto di erbe spontanee.

Il Villaggio Gastronomico aprirà alle 12. Alle 13 lo chef Ercole Villirillo proporrà la dimostrazione di cucina «Dal mare alle alte terre», mentre alle 18 Barbieri, insieme alla Pro Loco di Isnello, racconterà attraverso la cucina il patrimonio delle erbe spontanee.

Sabato 28 novembre, il turismo enogastronomico e le filiere produttive

Il rapporto tra produzioni agroalimentari e industria turistica sarà al centro della seconda giornata. Per i comuni delle Madonie e dei Nebrodi la possibilità di intercettare i flussi del turismo enogastronomico apre prospettive che non riguardano soltanto le aziende agricole, ma anche la ricettività, la ristorazione e il commercio locale.

Alle 10.30 il giornalista Nino Amadore modererà un dibattito con Giovanni Ruggieri e Arabella Mocciaro Li Destri dell’Università di Palermo, Marcello Mangia, presidente e amministratore delegato di Mangia’s Hotels & Resorts – Aeroviaggi, il gastronomo Mario Liberto e Daniele Cipollina, amministratore delegato di ADV Maiora Comunicazione Integrata.

La questione è come trasformare la riconoscibilità delle produzioni locali in un fattore di attrattività turistica, favorendo la distribuzione dei flussi anche verso le aree interne dell’Isola.

Nel corso della giornata si entrerà nel merito di alcune delle principali filiere agroalimentari della montagna siciliana.

Dalle 12 alle 13 il GAL ISC Madonie dedicherà un approfondimento al pane, ai biscotti e ai lievitati con Enzo Barbieri, presidente dell’Istituto nazionale assaggiatori di pane, Giuseppe Russo, biologo e ricercatore del Consorzio Gian Pietro Ballatore, e Marco Riggi, amministratore delegato di Molini Riggi.

Dalle 16.30 alle 17.30 DOS Sicilia proporrà una masterclass sulla provola e sui formaggi di montagna con Massimo Todaro, dell’Università di Palermo, e il maestro di cucina Peppe Giuffrè.

Alle 18 il Parco dei Nebrodi riunirà Luigi Liotta, dell’Università di Messina, e lo chef Rosario Giacalone per un approfondimento dedicato al suino nero e alla provola dei Nebrodi. Due produzioni attorno alle quali si sviluppano attività di allevamento, trasformazione e commercializzazione. Alle 19.30 Giacalone proporrà lo showcooking «Il suino dei Nebrodi a tavola».

Il Villaggio Gastronomico sarà aperto dalle 10.

Domenica 29 novembre, ricerca scientifica e valorizzazione delle produzioni locali

La ricerca scientifica e il rapporto tra alimentazione e salute saranno al centro dell’ultima giornata. Un terreno di confronto che interessa anche le imprese agroalimentari, chiamate a misurarsi con l’evoluzione delle abitudini di consumo e con l’attenzione alla qualità nutrizionale degli alimenti.

Alle 11 gli studenti dei corsi STAL e Comunicazione per l’Enogastronomia dell’Università di Palermo condurranno il dibattito «Gastronomia di montagna, nutrizione e longevità».

Interverranno Silvio Buscemi e Gianfranco Marrone dell’Università di Palermo, Enzo Barbieri, il giornalista Nino Amadore, Alessandro Pitruzzella, presidente dell’Ordine dei Biologi della Sicilia, e Domenicantonio Galatà, presidente dell’Associazione italiana nutrizionisti in cucina.

Dalle 12 alle 13 l’attenzione si sposterà sulla filiera olivicola. Il Consorzio di tutela e valorizzazione dell’olio extravergine di oliva Dop Val di Mazara proporrà una masterclass sulle cultivar e sui territori di produzione con il presidente Ciro Zambito, lo chef Natale Di Maria, patron di Villa Boscogrande, e Arabella Mocciaro Li Destri, dell’omonima azienda.

Alle 13.30 Peppe Giuffrè concluderà gli appuntamenti gastronomici con una dimostrazione di cucina dedicata al miele di montagna e all’ape nera siciliana.

Gli abbinamenti enologici delle tre giornate saranno curati dalla Strada dei Vini e dei Sapori delle Madonie sui percorsi della Targa Florio, con la collaborazione dell’ONAV di Enna per una parte degli appuntamenti. Domenica il Villaggio Gastronomico aprirà alle 10.

La prospettiva economica della manifestazione va oltre la promozione dei singoli prodotti. Per le aree montane siciliane la sfida è costruire un sistema di relazioni tra agricoltura, trasformazione industriale e artigianale, distribuzione, ricerca e turismo. Un sistema che consenta di trattenere nei territori di origine una quota maggiore del valore generato dalle produzioni locali, contribuendo alla tenuta del tessuto imprenditoriale e al contrasto dello spopolamento delle aree interne.