Pubblicato il: 02/10/2025

Sicilia, manovra quater: incentivi a lavoro agile, agricoltura e sostegni sociali

La Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana ha dato via libera alla manovra quater, un pacchetto di misure straordinarie che mobilita decine di milioni di euro su più fronti: lavoro, imprese, agricoltura, welfare e cultura.

Lavoro agile e coworking

  • 20 milioni di euro per il South working: contributi fino a 30 mila euro per ciascun lavoratore assunto in modalità agile, per incentivare il rientro di professionalità nell’Isola.
  • 2 milioni ai comuni delle aree interne per la creazione di spazi di coworking, destinati a start up e lavoratori digitali.

Agricoltura e zootecnia

Il settore più colpito dalla siccità riceve un pacchetto consistente di interventi:

  • 10 milioni per la realizzazione di vasche e laghetti artificiali (finanziamenti a fondo perduto fino a 25 mila euro).
  • 5 milioni per l’esonero dal pagamento dei canoni irrigui ai consorzi di bonifica.
  • 3 milioni in conto capitale per piccole aziende zootecniche.
  • 1 milione per indennizzi da brucellosi.
  • 2 milioni per ripopolamento allevamenti (contributo fino all’80% della spesa, massimo 40 mila euro).

Editoria e cultura

  • 4 milioni a sostegno delle imprese editoriali con finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto. Possibile estensione alle emittenti radiotelevisive con un emendamento in Aula.
  • 5 milioni per interventi di recupero dei parchi archeologici, tramite bando dell’assessorato ai Beni culturali.
  • 2 milioni per iniziative turistico-promozionali di rilievo regionale nel biennio 2025-2026.

Welfare e istruzione

  • 10 milioni complessivi per l’ASACOM (6 ai comuni, 4 alle province) per l’inclusione scolastica degli studenti disabili.
  • 22 milioni nel 2025 per la fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole secondarie.
  • 1,5 milioni per comunità alloggio disabili psichici.
  • 1 milione per centri antiviolenza a sostegno delle donne vittime di violenza.

Lavoratori consorzi di bonifica e trasporti

  • Incremento delle giornate lavorative a 156 per i dipendenti stagionali dei consorzi di bonifica e introduzione del turn over per la stabilizzazione del personale.
  • Confermato il contributo per l’abbattimento delle tariffe aeree.

Misure fiscali

  • Proroga al 2025 della sanatoria sul bollo auto non versato dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2024: pagamento senza sanzioni né interessi.

Un pacchetto trasversale

“Un provvedimento che tiene insieme sviluppo economico, tutela sociale e sostegno ai comparti in crisi” commentano i deputati di Grande Sicilia, evidenziando la strategicità della manovra per il rafforzamento del tessuto economico e sociale regionale.

