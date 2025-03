Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025: debutto a Milano

La Sicilia si prepara a vivere un anno straordinario nel panorama dell’enogastronomia internazionale con il prestigioso riconoscimento di Regione Europea della Gastronomia 2025. Il 7 marzo 2024, nella sede di Identità Golose Milano, si terrà la cerimonia di apertura ufficiale, dando il via a un programma ricco di eventi e iniziative che si svolgeranno da maggio a ottobre in venti comuni dell’isola. Un percorso che metterà al centro il patrimonio agroalimentare siciliano, rendendolo protagonista della scena gastronomica italiana e internazionale.

Un Riconoscimento di Prestigio

L’International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism (IGCAT) ha premiato la Sicilia per la sua unicità culturale, per la sua capacità di stimolare creatività e innovazione gastronomica, e per il suo impegno nella promozione del turismo sostenibile. Questo titolo rappresenta un’importante occasione di sviluppo per l’isola e per le sue eccellenze enogastronomiche.

L’Assessore all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, Salvatore Barbagallo, ha sottolineato l’importanza di questa opportunità: “Abbiamo creato un format che coinvolgerà venti comuni in un tour coast to coast della Sicilia, un viaggio lungo i sentieri del gusto alla scoperta delle nostre eccellenze gastronomiche”.

Un Palinsesto di Eventi Diffusi

Il programma, curato dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, prevede un fitto calendario di eventi tra la primavera e l’autunno 2025, trasformando diversi comuni siciliani in veri e propri villaggi gastronomici. L’obiettivo è quello di creare sinergie con il settore della ristorazione, dell’hotellerie e dell’artigianato locale, valorizzando la stagionalità delle produzioni e promuovendo un turismo più sostenibile e consapevole.

Ogni località offrirà un’esperienza immersiva nei sapori autentici dell’isola, grazie alla varietà di materie prime e alla ricchezza del territorio siciliano, dalle coste all’entroterra.

L’Evento di Milano: Il Primo Passo

A Milano, negli spazi di via Romagnosi, il 7 marzo si accenderanno i riflettori sulla Sicilia, grazie alla presenza di figure istituzionali di spicco come Salvatore Barbagallo, Elvira Amata (Assessore per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo) e Luigi D’Eramo (Sottosegretario del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste). La conferenza stampa sarà seguita dall’inaugurazione degli spazi espositivi e di degustazione, aperti fino al 9 marzo, con il meglio delle produzioni enogastronomiche siciliane.

Tra i protagonisti dell’evento, le denominazioni DOP e IGP della Sicilia, tra cui:

Frutta e ortaggi: Uva di Mazzarrone IGP, Arancia rossa di Sicilia IGP, DOP Arancia di Ribera, IGP Limone di Siracusa, IGP Pesca di Leonforte, Ficodindia dell’Etna DOP, IGP Carota Novella di Ispica, IGP Pomodoro di Pachino

Un talk dal titolo “La Gastronomia Siciliana nella Cucina Italiana: Il Valore della Candidatura a Patrimonio Mondiale dell’Umanità” vedrà la partecipazione di docenti universitari, esperti di gastronomia e chef in videocollegamento da Parigi, Londra e Los Angeles.

Un’Occasione per il Turismo Siciliano

L’Assessore Elvira Amata ha ribadito l’importanza strategica del riconoscimento: “Essere Regione Europea della Gastronomia 2025 non è solo un motivo di orgoglio, ma anche un’opportunità per promuovere il territorio sotto l’aspetto turistico, in linea con la nostra programmazione”. L’obiettivo è creare sinergie che favoriscano una promozione integrata e condivisa della Sicilia come destinazione enogastronomica di eccellenza.

Premi e Cooking Show

Nell’ambito della manifestazione sarà assegnato il Premio Giornalistico Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025, riconoscimento destinato a giornalisti e professionisti dell’informazione che hanno valorizzato la tradizione agroalimentare siciliana. Tra i premiati: Anna Scafuri (TG1 Rai), Andrea Amadei (Decanter – Radio Rai 2), Maddalena Fossati (La Cucina Italiana), Eleonora Cozzella (Il Gusto de La Repubblica), Alessia Peraldo Eusebias (Mag Studio Aperto – Italia Uno Mediaset), Gabriele Principato (Cook del Corriere della Sera), Elisa Isoardi (Linea Verde Rai 1) e Christian Schubert (Frankfurter Allgemeine Zeitung).

Durante il weekend, gli spazi di Identità Golose Milano ospiteranno cooking show tematici curati dall’Unione Regionale Cuochi Siciliani e dall’Associazione Italiana Cuochi Germania. Tra le esperienze proposte:

La colazione siciliana

Il brunch, tra tradizione e innovazione

La merenda della buona vita siciliana

L’aperitivo sfizioso

Conclusione: Un Anno di Celebrazioni

Il 9 marzo, la manifestazione si chiuderà con La Tavola della Festa, un’installazione artistica celebrativa e un ultimo cooking show a cura della Sicilia di Ulisse.

L’evento, promosso dalla Regione Siciliana, segna l’inizio di un 2025 ricco di appuntamenti, un percorso di valorizzazione delle eccellenze siciliane che porterà l’isola sotto i riflettori internazionali, con la certezza di lasciare un’impronta indelebile nella storia della gastronomia mondiale.