Pubblicato il: 13/02/2026

Sicurezza stradale, Vernuccio: “Riconosciamo i giovani come attori del loro sviluppo”

La Città Metropolitana di Palermo promuove la cultura della sicurezza stradale con “Safe Driving Without Risks – Guida Sicura Senza Rischi”: un progetto che mette al centro i giovani e li rende protagonisti.

Dalle scuole al territorio

La sicurezza stradale non si esaurisce in una lezione in aula ma è, a tutti gli effetti, percorso educativo e civico. Lo chiarisce Nicola Vernuccio, Direttore della Città Metropolitana di Palermo, presentando il progetto Safe Driving Without Risks – Guida Sicura Senza Rischi, nell’ambito del progetto nazionale Mobilità Sicura, realizzato in collaborazione tra il Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci) e l’Unione Province d’Italia.

L’obiettivo è sensibilizzare i giovani sul valore della sicurezza stradale e aumentare le loro consapevolezze. Il cuore dell’iniziativa è chiaro: i ragazzi non sono destinatari passivi, ma attori attivi, anche attraverso il contest che li vedrà realizzare in prima persona una campagna di comunicazione. In questo modo, saranno loro stessi a diffondere messaggi di prevenzione dei rischi, unendo formazione e partecipazione.

I giovani sono protagonisti

Il Direttore della Città Metropolitana sottolinea come il progetto si inserisce in un quadro più ampio. La sicurezza stradale si intreccia con il tema del disagio giovanile e delle dipendenze. È in tal senso che il coinvolgimento assume maggiore valore, informando i ragazzi sulle prassi da mettere in campo, a partire dalla sicurezza stradale.

L’approccio punta a responsabilizzare sui rischi legati ad alcol e sostanze stupefacenti, fattori che incidono in modo diretto sull’incidentalità tra i più giovani. Vernuccio sottolinea anche la risposta positiva degli istituti coinvolti.

Tutto questo si inserisce in un quadro generale più ampio: il territorio della Città Metropolitana di Palermo, che comprende oltre 80 comuni e ha una forte concentrazione nell’area urbana, oltre che una rete estesa di aree interne.

Un territorio vasto e complesso

La Città Metropolitana di Palermo comprende 82 comuni. Un territorio ampio, con una forte concentrazione nell’area urbana e un’estesa rete di aree interne. Proprio nelle aree interne, la mobilità può essere più complessa, con i ragazzi che si spostano con maggiore frequenza e percorrendo strade provinciali: la sicurezza è una questione quotidiana. Gli studenti, in tal senso, diventano moltiplicatori di consapevolezza anche nelle famiglie.

Ma la formazione non basta senza infrastrutture adeguate. Vernuccio richiama il ruolo strategico della manutenzione stradali, con investimenti importanti da distribuire per attività sul territorio nel corso dei prossimi mesi.

L’intervento punta a rafforzare il ruolo della Città Metropolitana come soggetto capace di garantire servizi e coesione territoriale. La sicurezza stradale si lega così allo sviluppo e alla permanenza dei giovani nel territorio.

