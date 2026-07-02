Un secolo di innovazione: Sielte celebra il centenario a Roma

A Villa Miani, a Roma, Sielte ha celebrato i suoi primi cento anni con l’evento “Una storia che unisce l’Italia”, riunendo istituzioni, imprese e rappresentanti del mondo delle telecomunicazioni per ripercorrere un secolo di attività e guardare alle sfide della transizione digitale. L’azienda, attiva nei settori della service & system integration, delle reti di telecomunicazioni fisse e mobili, dell’impiantistica tecnologica avanzata e dell’information technology per ambiti civili, industriali e militari, ha scelto l’occasione per ribadire il proprio ruolo nel percorso di crescita infrastrutturale del Paese.

Il messaggio delle istituzioni

Ad aprire la serata è stato il messaggio della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha definito le imprese «il motore del benessere, dello sviluppo e della prosperità dell’Italia». Nel suo intervento, la premier ha sottolineato come il raggiungimento del centenario rappresenti «un traguardo straordinario», rendendo omaggio al lavoro, alla dedizione e all’ingegno delle generazioni che hanno accompagnato il percorso di crescita dell’azienda e contribuito alla modernizzazione del Paese.

Gli interventi e il confronto sul futuro

Nel corso dell’evento, moderato dalla giornalista Rai Barbara Carfagna, si sono alternati gli interventi istituzionali di Daniele Parrucci, consigliere delegato all’edilizia scolastica, all’impiantistica sportiva e alle politiche della formazione della Città metropolitana di Roma Capitale; di Enrico Trantino, sindaco della Città Metropolitana di Catania; e di Antonio Gozzi, presidente di Federacciai e delegato di Confindustria per l’Autonomia Strategica Europea, il Piano Mattei e la Competitività.

Momento centrale della serata è stato il dialogo tra il presidente di Sielte, Salvatore Turrisi, e Fabio Tamburini, direttore de Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Radiocor. Il confronto, incentrato sul tema “Un secolo di connessioni per il futuro del Paese”, ha posto al centro dell’attenzione il ruolo strategico delle infrastrutture digitali, delle reti di telecomunicazione e dell’innovazione tecnologica per la competitività del sistema Italia.

La visione strategica di Sielte

“I primi 100 anni di Sielte rappresentano il punto di svolta per aprire una nuova pagina della storia aziendale, con l’obiettivo di accompagnare e sostenere la transizione digitale del sistema-Paese nei prossimi anni”, ha dichiarato il presidente Salvatore Turrisi.

Una strategia che punta a prendere forma attraverso l’ampliamento e il consolidamento della presenza in settori considerati strategici come il software, le applicazioni ICT, la mobilità intelligente, l’energia e le soluzioni digitali. Una trasformazione che ridefinisce il ruolo dell’azienda: non più soltanto realizzatore di reti fisiche, ma vero e proprio partner della trasformazione digitale italiana.

Investimenti e innovazione

La celebrazione del centenario ha confermato l’impegno di Sielte nel continuare a investire nelle infrastrutture strategiche, nello sviluppo delle competenze e nell’innovazione, con l’obiettivo di sostenere la crescita economica e la trasformazione digitale dell’Italia.