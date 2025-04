SmartDiet: la startup degli studenti ITS Volta che innova la nutrizione con l’IA

È SmartDiet il progetto selezionato per rappresentare l’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita A. Volta alla Competizione Territoriale siciliana di Junior Achievement Italia: una startup nata dall’idea di un gruppo di studenti che unisce intelligenza artificiale, monitoraggio scientifico e un ecosistema digitale che connette utenti, nutrizionisti e produttori di alimenti sani.

Frutto del lavoro congiunto degli allievi dei corsi di specializzazione per Tecnico Specialista Biomedicale e Informatico Biomedicale, SmartDiet è il risultato di mesi di formazione, incontri con esperti e coaching da parte dei Giovani Imprenditori di Sicindustria Palermo. Un percorso che ha dato vita a un progetto solido e già orientato al mercato.

Dall’idea all’impresa

Durante la selezione finale, Sicindustria Giovani Palermo ha conferito a SmartDiet un premio in denaro, riconoscendo la qualità della proposta imprenditoriale e l’impegno dei giovani sviluppatori, sostenendone così la fase iniziale di sviluppo.

Il progetto è nato nell’ambito del programma realizzato grazie alla collaborazione tra ITS Volta, Junior Achievement Italia e il Gruppo Giovani Imprenditori di Palermo, che ha coinvolto oltre 60 studenti in più di 20 ore di formazione, guidati da una ventina di imprenditori. L’obiettivo: promuovere la cultura dell’autoimprenditorialità, lo spirito d’iniziativa e il lavoro di squadra.

Le voci dell’innovazione

“È fondamentale avvicinare sempre più scuola e impresa”, ha dichiarato Vincenzo Chiriaco, presidente dei Giovani di Sicindustria Palermo. “Con progetti come questo vogliamo mostrare che le idee possono diventare azioni concrete. La qualità dei progetti presentati oggi dimostra quanto sia importante investire nei giovani e nella loro capacità di creare valore”.

Soddisfazione anche da parte di Maria Pia Pensabene, presidente dell’ITS Volta: “Abbiamo visto all’opera ragazzi motivati, capaci di innovare e di lavorare in squadra. Il nostro compito è formare professionisti pronti a rispondere alle sfide di un mercato in rapida evoluzione, soprattutto in settori chiave come il biomedicale, la chimica e le biotecnologie”.

Verso la competizione territoriale

SmartDiet, insieme al secondo classificato CompliHealth – piattaforma per la gestione della compliance nel settore sanitario – parteciperà alla Competizione Territoriale siciliana in programma il 14 maggio ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo.

A giudicare i progetti anche personalità di rilievo come Giuseppe Paterna (CEO di Fortezzza srl), che ha sottolineato l’importanza di educare i giovani alla responsabilità e alla consapevolezza come leve per uno sviluppo sano e sostenibile, e Alessandra Barraco, responsabile fundraising Sud Italia di Junior Achievement Italia: “L’evento di oggi è il frutto di una sinergia che vuole rilanciare l’imprenditorialità in Sicilia come leva di crescita, in un territorio che ha ancora troppi giovani a rischio dispersione scolastica”.