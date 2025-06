Suitt Drims: l’ospitalità secondo Andrea Graziano tra design, arte e identità siciliana

Un soggiorno che non è solo una pausa, ma un racconto. Con Suitt Drims, Andrea Graziano – noto per aver dato vita a FUD Bottega Sicula – porta il suo sguardo creativo nel mondo dell’ospitalità, con sei appartamenti nel cuore pulsante di Catania e Palermo, concepiti come spazi da vivere e non semplicemente da occupare.

Più che case, visioni da abitare

Suitt Drims è un progetto che riflette l’identità dei luoghi e ne amplifica l’anima. Gli appartamenti si trasformano in manifesti estetici e culturali, capaci di connettere il viaggiatore al territorio attraverso l’interior design, l’arte contemporanea e l’artigianato locale.

«Non volevamo creare solo un posto dove dormire – spiega Graziano – ma esperienze da abitare, in grado di raccontare la città in modo profondo, intimo e autentico».

Ogni spazio è pensato nei minimi dettagli: pavimenti e superfici firmati Hybrid & Icon che raccontano la Sicilia con sabbie vulcaniche, pietra di billiemi, terre crude, metalli fusi; arredi Lago, illuminazione Flos, Artemide e Davide Groppi. Gli ambienti sono caldi, materici, vibranti.

L’arte entra in casa (e si può portare via)

A rendere ancora più immersiva l’esperienza, un’attenta selezione di opere d’arte contemporanea: le sculture di Girolamo Ciulla, i quadri pop-surrealisti di Max Ferrigno, le pitture materiche di Maila Magrì, le installazioni di Sa Grasse. Ogni pezzo è disponibile per l’acquisto e può essere spedito ovunque.

In dialogo con l’arte, l’artigianato siciliano: ceramiche e pietra lavica di Magda Masano, piatti in vetro riciclato di Alessandro Di Rosa (Thalass), complementi di design che popolano le cucine, pensate non solo per essere usate, ma per essere ammirate.

Vivere Palermo e Catania come un locale

Le case si trovano nei quartieri più vitali e autentici delle due città. A Palermo, a due passi dal Teatro Massimo e dai mercati storici. A Catania, tra via Gemellaro e la Civita, nel cuore della movida e del fermento creativo. Ogni casa è collegata a una guida digitale, costantemente aggiornata, che segnala le realtà più interessanti del food & beverage, design, artigianato e cultura urbana.

Servizi su misura: dal room service al tour personalizzato

Il soggiorno è arricchito da un room service esclusivo curato da FUD Bottega Sicula, sconti in locali selezionati, possibilità di prenotare visite guidate, escursioni, esperienze sensoriali, e transfer privati da/per stazioni e aeroporti.

Un nuovo lusso: intimo, accessibile, consapevole

Suitt Drims si rivolge a chi cerca un nuovo modo di viaggiare: lontano dai cliché e vicino al cuore pulsante della città. Un lusso non ostentato, ma emotivo, esperienziale e sostenibile. Perché, come suggerisce il nome, ogni soggiorno è un piccolo sogno da abitare.