Torre Artale apre le porte ai professionisti degli eventi: Open Day il 25 e 26 aprile

La scelta della location è spesso decisiva per il successo di un evento. In quest’ottica, Allegroitalia Torre Artale Palermo organizza un Open Day dedicato a event planner, wedding planner e tour operator, in programma giovedì 25 e venerdì 26 aprile a partire dalle ore 11:00, nella storica tenuta di Torre Artale, a Trabia, sulla costa tirrenica siciliana.

Due giornate per scoprire uno dei resort più versatili della Sicilia

L’iniziativa è pensata per offrire agli operatori del settore la possibilità di esplorare da vicino le potenzialità del resort, una struttura a quattro stelle nata da una dimora nobiliare, oggi riconvertita per accogliere eventi privati e aziendali.

Con 130 camere e oltre 20 ettari di spazi verdi, Torre Artale si propone come hub multifunzionale per ricevimenti, congressi, ritiri sportivi e viaggi esperienziali.

Durante l’Open Day sarà possibile visitare:

Gli spazi interni ed esterni, modulabili per eventi di diversa scala;

Il giardino all’italiana, ideale per cerimonie all’aperto;

Una chiesetta privata, perfetta per celebrazioni religiose;

Il centro sportivo con 6 campi da tennis, campo da calcetto e piscina olimpionica.

Non solo visita tecnica. I partecipanti avranno l’opportunità di testare anche l’offerta gastronomica della struttura, con degustazioni studiate per valorizzare la cucina interna, uno degli asset distintivi del resort.

Come partecipare all’Open Day

L’evento è a ingresso gratuito, ma è richiesta la conferma di partecipazione. Per informazioni e adesioni contattare il numero +39 349 841 6635 o scrivere un’email a infotorreartale@allegroitalia.it.

Con la sua combinazione di eleganza storica, versatilità logistica e contesto paesaggistico di pregio, Torre Artale (Contrada Sant’Onofrio, 1 – Trabia) si propone come una delle location più interessanti del panorama siciliano per chi opera nel mondo degli eventi e del turismo esperienziale.