Transizione energetica in Sicilia: 100 esperti al fianco dei Comuni

L’obiettivo è chiaro: aiutare i Comuni siciliani a utilizzare efficacemente i fondi europei per l’energia, promuovendo al contempo la formazione di competenze interne. Saranno 100 gli esperti tecnici e amministrativi che, selezionati tramite convenzione Consip, affiancheranno gli uffici comunali nella gestione dei progetti energetici.

I Comuni, anche in forma associata, potranno aderire al programma attraverso una procedura che sarà definita a breve dall’assessorato regionale.

«Attraverso la consulenza di esperti, aiuteremo i Comuni a utilizzare meglio i fondi Ue e a creare competenze locali – ha spiegato l’assessore all’Energia, Roberto Colianni – con un occhio attento alle fasce della popolazione in povertà energetica e agli obiettivi di decarbonizzazione europei».

Obiettivo 2050: decarbonizzazione e mercato elettrico riformato

Durante l’incontro, che ha coinvolto istituzioni, imprese e stakeholder, si è discusso della neutralità climatica da raggiungere entro il 2050, in linea con il Green Deal europeo, e della riforma del mercato elettrico, che dal 1° gennaio 2025 introdurrà un sistema di prezzi orari zonali.

In pratica, il costo dell’energia sarà legato alla presenza locale di fonti rinnovabili: più energia verde ci sarà in Sicilia, più basso sarà il prezzo, con vantaggi per cittadini e imprese.

«Un sistema energetico rinnovabile renderà la Sicilia più competitiva – ha sottolineato Colianni – e potrà attrarre nuove imprese grazie a costi energetici inferiori rispetto ad altre aree del Paese».

Energia rinnovabile e sviluppo locale: un binomio strategico per la Sicilia

Il progetto “Focus Energia” non si limita a supportare i Comuni nella progettazione, ma prevede anche l’apertura di sportelli informativi su fonti rinnovabili ed efficientamento energetico, per accompagnare cittadini e imprese in questo percorso di trasformazione.

In un contesto in cui l’autonomia energetica e la sostenibilità ambientale sono diventati temi centrali, la Regione Siciliana punta a trasformare una sfida in un’opportunità di sviluppo locale, creando un ecosistema favorevole a investimenti, occupazione e innovazione.